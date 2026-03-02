Casorate Sempione dice addio a Mariuccia Cattoretti, maestra e instancabile volontaria
I funerali si terranno martedì 3 marzo alle ore 14.30, preceduti dal Santo Rosario, nella chiesa di Sant'Ilario a Casorate Sempione
Casorate Sempione piange la scomparsa di Mariuccia Cattoretti, che avrebbe compiuto cento anni il prossimo aprile. Per tutti “la maestra Cattoretti”, ha dedicato la vita all’insegnamento, al sociale, alla politica — fu più volte consigliera comunale — e al servizio della Chiesa.
Alle Acli di Varese era una colonna: volontaria instancabile, aveva lavorato per anni accanto alla storica presidente provinciale Mariuccia Bono. “Condividiamo con voi la notizia della sua morte”, scrivono le Acli Varese nel ricordarla.
La sua carriera di maestra la portò anche a Monteviasco, raggiunta a piedi, dove insegnò nell’aula accanto alla canonica, oggi trasformata in piccolo museo. Uno dei suoi primi alunni la ricordava ancora con grande affetto.
Ora Mariuccia raggiunge l’amata sorella Renata. I funerali si terranno martedì 3 marzo alle ore 14.30, preceduti dal Santo Rosario, nella chiesa di Sant’Ilario a Casorate Sempione.
