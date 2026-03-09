Ceriano Laghetto premia gli studenti: al via la 16ª edizione delle borse di studio
Le domande possono essere presentate all’ufficio protocollo del Comune o tramite PEC entro le 12 del 20 aprile
Il Comune di Ceriano Laghetto ha pubblicato il bando per la 16ª edizione del concorso per l’assegnazione delle borse di studio cerianesi, un’iniziativa pensata per premiare l’impegno e i risultati scolastici degli studenti residenti.
Per l’edizione di quest’anno saranno assegnate 13 borse di studio destinate agli studenti che frequentano il primo anno della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado.
I requisiti per partecipare
ossono presentare domanda gli studenti residenti nel Comune di Ceriano Laghetto che frequentano nell’anno scolastico 2025/2026 la classe prima delle scuole secondarie.
Per gli studenti del primo anno della scuola secondaria di primo grado è richiesta una media finale corrispondente a distinto o ottimo ottenuta al termine della scuola primaria nell’anno scolastico 2024/2025.
Per gli studenti che frequentano invece il primo anno della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione è riservata a chi ha ottenuto una valutazione finale compresa tra 8 e 10 al termine della scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2024/2025.
Alla determinazione del punteggio finale contribuirà anche l’indicatore ISEE della famiglia.
Come presentare la domanda
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune oppure inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ceriano-laghetto@legalmail.it.
La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata alle ore 12 di lunedì 20 aprile.
