Ciceri: “Oggi un capolavoro dopo una partita ignobile. Dovevamo questa prestazione ai tifosi”

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Domenica scorsa abbiamo fatto una partita ignobile, una battuta d’arresto che in questo momento del campionato non deve esistere. Non ho parlato dopo la gara perché la società ci ha voluto mettere la faccia, ma da lì siamo ripartiti per fare oggi un vero capolavoro. Vincere così contro una squadra così forte, dopo una prestazione che ci aveva tolto certezze, dimostra grande forza di gruppo, spirito e qualità. Dovevamo questa prestazione ai tifosi che, nonostante il momento difficile, non hanno mai smesso di sostenerci e caricarci. La squadra ha interpretato al meglio il piano gara su un campo difficile, lottando su ogni pallone e mettendo in campo cuore e garra agonistica; per cancellare la scorsa settimana dobbiamo continuare a giocare con questo coraggio.

CICERI 2: L’atteggiamento e la voglia di lottare sono la base di tutto, e oggi si è visto in ogni zona del campo. Abbiamo scelto i giocatori in base alle funzioni necessarie per arginare la squadra più forte del campionato e siamo riusciti a mettere a tacere le loro fonti di gioco, come Ciccone, grazie a un sistema fluido interpretato magistralmente dai ragazzi. Avevo quasi l’incubo di affrontare la sosta dopo un’eventuale sconfitta, perché avrebbe significato lavorare con poche certezze, invece questi tre punti cambiano tutto. Anche se forse sarebbe stato meglio giocare subito, ora dobbiamo allenarci bene e rilanciare, perché in questo momento della stagione la classifica conta poco e ogni avversario, come dimostrano le vittorie di Asti e Vogherese, sta dando il massimo per i propri obiettivi. Il nostro traguardo è fare più punti possibile da qui alla fine.



MANUEL COSTANTE (Giocatore Varese): Domenica scorsa abbiamo fatto una brutta partita e ci tenavamo tutti a riscattarci. Siamo contenti di aver portato a casa questo risultato, è tanta roba e ci serviva. Durante la partita ci sono tanti momenti e a volte un episodio storto può costarti un gol, ma oggi per fortuna non è successo. La cosa che mi è piaciuta di più è stata la voglia di riscattarci dopo la partita di settimana scorsa, la voglia di non prendere gol e la voglia di lottare tutti insieme. Ho rinnovato con il Varese perché mi ha convinto è il progetto, l’ambizione e la storia che c’è in questo club, che è tanta roba. Sono contento.

