Il Varese si fa perdonare: battuto 1-0 il Vado

Il Varese si riscatta e a una settimana dalla pessima prestazione in casa della NovaRomentin si fa perdonare dai suoi tifosi riuscendo a battere 1-0 il Vado al “Franco Ossola”. La gara della squadra di Ciceri è precisa, concentrata e concreta, ovvero quasi il contrario di quanto fatto vedere sette giorni prima. Alla vigilia l’allenatore biancorosso aveva chiesto una prestazione più equilibrata e i suoi ragazzi hanno messo in campo quanto richiesto, riuscendo a tenere a bada la corazzata ligure e prendendosi i tre punti. Bottino che serve a poco per la classifica, ma che porta una risposta di carattere dopo una settimana difficile.

Un favore che però il Ligorna non riesce a sfruttare, venendo sconfitto 1-0 in casa dal Gozzano. Ci sarà ora la settimana di pausa del campionato, con le squadre che torneranno in campo il 15 marzo. Il Varese sarà impegnato sul campo dell’Asti mentre il Vado avrà lo scontro diretto contro il Ligorna, una sfida che potrebbe indirizzare il campionato. Tornando in casa biancorossa, si pensi a ripartire da questa domenica, con il pubblico riconquistato grazie al carattere con la speranza che non si ripetano più domeniche da depressione.

FISCHIO D’INIZIO

Ci sono 19 punti di distacco tra il Varese, sesto in campionato e attualmente fuori dalla zona playoff, e il Vado, secondo della classe a un solo punto dalla capolista Ligorna, con la quale sta portando avanti un testa a testa che decreterà chi giocherà tra i professionisti nella prossima stagione. Al “Franco Ossola” i biancorossi devono provare a cancellare la pessima prestazione di settimana scorsa in casa della NovaRomentin e contro i rossoblù liguri cambiano schema, passando a un 4-3-1-2 con Taina all’esordio in porta e in avanti Tentoni da trequartista alle spalle di Cogliati e Barzotti. Quel che conta, e che chiede il pubblico di Masnago, è una prestazione d’orgoglio. Il Vado di Marco Sesia – subentrato a gennaio a Giorgio Roselli – scende in campo con un 3-5-2 nel quale agiscono in attacco Alfiero e Arras.

PRIMO TEMPO

Gara che vive subito di buone iniziative e il primo a farsi pericoloso è il Vado con la girata di Alfiero al 5′ che va di poco fuori. Il Varese non sta a guardare e all’11’ chiede il rigore per un tocco sospetto di braccio in area proprio di Alfiero, ma con l’arbitro che fa ampi gesti di proseguire. Dopo un buon inizio però, il ritmo cala e la gara poi vive di tanti contrasti e poche emozioni. Bisogna aspettare il 23′ per un’occasione da gol, nata da un pasticcio della difesa ligure: Bellocci calcia un rinvio addosso a Bondioli, Cogliati raccoglie il pallone ma non riesce a concludere in porta a causa del ritorno del difensore che si rifà dall’errore precedente e salva. Il momento però è favorevole ai biancorossi e due minuti dopo Palesi calcia di poco a lato una respinta corta della difesa ospite. Il Vado non si fa vedere in avanti e così i biancorossi ci provano ancora da corner ma senza riuscire a impegnare Bellocci. La partita sfila così senza sussulti fino all’intervallo, dopo 1′ di recupero, con il risultato inchiodato sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Parte fortissimo la ripresa che nei primi minuti regala più occasioni di tutto il primo tempo. Inizia il Vado dopo 40 secondi con Lupinacci che entra in area da sinistra e serve Arras, tiro di punta che dopo una deviazione esce di un soffio. Sul corner successivo la palla arriva ad Alfiero che da due passi conclude fuori graziando il Varese. I biancorossi rispondono al 4′ con Palesi che calcia con il mancino da incrociare da dentro l’area colpendo il palo lontano, poi sulla ribattuta Malinverno non trova il pallone. La gara resta molto viva e il Varese trova spazi in velocità: al 16′ Bruzzone lancia Barzotti che entra in area, sterza e prova un assist ma trova la chiusura di Gulinelli che anticipa Tentoni. Al 20′ mister Sesia alza il baricentro dei suoi inserendo Raffini, Vita e Alluci per Arras, De Rinaldis e Bondioli. A trovare il vantaggio però è il Varese al 22′: punizione dai 25 metri di Tentoni, la barriera devia il tiro con Bellocci che viene superato per l’1-0 biancorosso. La risposta ligure è immediata: prima Alluci testa l’attenzione di Taina con un destro da fuori bloccato senza grandi problemi, poi Alfiero in diagonale manda fuori di poco. I liguri però sbagliano tanto in palleggio e permettono ai biancorossi di avere anche qualche occasione per chiudere, ma prima Cogliati di testa non riesce a girare il cross di Malinverno, poi lo stesso Malinverno conclude alto. Nel finale il Vado spinge forte e il Varese difende molto basso. Al 41′ Taina esce a vuoto su un lancio lungo in area ma per sua fortuna c’è Costante pronto a rinviare la minaccia. Nei 5′ di recupero, poi allungati per un cambio, Bruzzone e compagni riescono a tenere distnate la vinaccia del Vado e alla fine si portano a casa i tre punti, che per la classifica servono a poco, ma senza dubbio sono un segnale di risposta dopo la sconfitta di Romentino.

TABELLINO

VARESE – VADO 1-0 (0-0)

Marcatori: 22′ st Tentoni (Var)

VARESE (4-3-1-2): Taina; Marangon (33′ st Sovogui), Costante, Bruzzone, Berbenni; Malinverno, De Ponti, Palesi (46′ st Pliscovaz); Tentoni (33′ st Agnelli); Cogliati, Barzotti. A disposizione: Bugli, Romero, Fabris, Bertoni, Guerini, Qeros. All.: Ciceri.

VADO (3-5-2): Bellocci; Lazzarini, Saltarelli, Bondioli (20′ st Vita); Rosa (35′ st Sacco), Ciccone (39′ st Abonckelet), Gulinelli, De Rinaldis (20′ st Alluci), Lupinacci; Arras (20′ st Raffini), Alfiero. A disposizione: Gattuso, Pisanu, Cecchinato, Bonotto. All.: Sesia.

Arbitro: Tierno di Sala Consilina (Palermo e Mongelli)

Corner: 5-5. Ammoniti: Marangon, Malinverno per il Varese; Bondioli, Alluci, Raffini per il Vado. Recupero: 1’ + 6’.

Note: giornata soleggiata, terreno in non perfette condizioni.

SERIE D GIRONE A – XXVI GIORNATA

Sestri Levante – Lavagnese; Celle Varazze – NovaRomentin; Club Milano – Valenzana; Derthona – Biellese; Imperia – Chisola; Ligorna – Gozzano; Saluzzo – Cairese; Sanremese – Asti; Varese – Vado.

CLASSIFICA: Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 46; Biellese 40; Varese 39; Saluzzo 36; Sanremese 35; Imperia 34; Derthona 31; Valenzana 29; Cairese 28; Gozzano 26; Celle Varazze 25; Club Milano 23; Asti, Lavagnese 22; NovaRomentin (-1) 17.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.