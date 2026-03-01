Varese – Vado in diretta

Varese News

Sfida sentita al "Franco Ossola" per i biancorossi che vogliono dimostrare il proprio valore contro i liguri che si giocano il primo posto

Il momento del Varese è molto delicato e la sconfitta di Romentino ha peggiorato ulteriormente una situazione già sul depresso andante. Al “Franco Ossola” arriva un Vado desideroso di ottenere una vittoria per riprendersi il primo posto del Girone A. In casa biancorossa invece l’obiettivo dev’essere quello di rispondere in maniera positiva dopo le ultime prestazioni.

Il liveblog è offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.

 

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Pubblicato il 01 Marzo 2026
