Varese News

Gallarate/Malpensa

Colpo d’arma da fuoco nei boschi tra Sumirago e Albizzate, ferito un 25enne

Il giovane ha riportato una ferita superficiale al ginocchio ed è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese con codice di gravità non elevato. L'area è da tempo sotto controllo per il fenomeno dello spaccio boschivo

carabinieri luino valcuvia spaccio nei boschi

Sangue nella zona boschiva Tra Sumirago, Albizzate e Jerago. È scattato oggi, lunedì 2 marzo, l’allarme per una sparatoria nella zona boschiva di via Kennedy a Sumirago, un’area da tempo monitorata per attività illecite. Secondo il bollettino dei soccorritori, un ragazzo di 25 anni di origine marocchina è rimasto ferito verosimilmente da un colpo d’arma da fuoco in circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte degli inquirenti. Il giovane ha riportato una ferita all’altezza del ginocchio. Si tratta di una ferita superficiale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gallarate e i mezzi di soccorso inviati da Soreu Laghi: un mezzo di soccorso avanzato di secondo livello e un’ambulanza di base. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Circolo di Varese; nel bollettino risultano attribuiti codici di gravità verde e giallo nei soccorsi.

La dinamica dell’accaduto è al momento al vaglio delle autorità. Le verifiche riguardano anche il contesto in cui è avvenuta la sparatoria, in un’area boschiva che da anni è teatro di attività di spaccio e bivacchi riconducibili, in larga parte, a gruppi di pusher di origine marocchina.

Un’area boschiva già attenzionata per fenomeni di spaccio

L’episodio odierno è solo l’ultimo di una lunga scia di precedenti. Solo poche settimane fa, nel gennaio 2026, i Carabinieri avevano smantellato l’ennesimo bivacco in zona, una postazione logistica utilizzata dagli spacciatori per presidiare il territorio h24, rinvenendo teli, coperte, bilancini di precisione e rifiuti riconducibili all’attività illecita e denunciando un uomo trovato con un coltello senza giustificazione formale.

Negli anni la presenza dei cosiddetti “boschi dello spaccio” aveva già attirato l’attenzione dei residenti e delle forze dell’ordine per la frequenza di episodi di spaccio in piena vegetazione, con appostamenti e bivacchi stabili utilizzati da pusher nordafricani.

Al momento non è possibile confermare ufficialmente un legame diretto tra la sparatoria odierna e le attività di spaccio nella zona, ma gli investigatori stanno valutando tutte le piste. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.