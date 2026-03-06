Contro le zanzare Busto interviene con la disinfestazione di 8mila tombini

Busto Arsizio lancia la grande operazione di disinfestazione antizanzare: gli interventi larvicidi sono previsti su tutte le tombinature della città (circa 8.000 tombini in tutto). «Tali operazioni sono finalizzate a prevenire la proliferazione delle zanzare e i conseguenti problemi di carattere sanitario» dice Orazio Tallarida, consigliere delegato al verde.

La programmazione degli interventi per l’anno in corso è stata anticipata con un primo passaggio nel mese di marzo in considerazione dell’aumento delle temperature, ben visibile in queste settimane e che peraltro sta diventando fenomeno strutturale che si vede in molte parti d’Europa. «Seguiranno successivamente due interventi mensili fino al mese di ottobre».

L’aumento delle temperature è un fenomeno misurabile e che ha allungato il periodo di presenza delle zanzare e la durata del loro ciclo vitale, un fenomeno che le rende più pericolose in termini di contagio da malattie “tropicali”, un po’ a tutte le latitudini, come dimostrato da uno studio scientifico.

Sono inoltre programmati interventi di prevenzione e contenimento relativi ad alcune specie infestanti, quali Takahashia japonica e Ifantria americana. Questi insetti non risultano pericolosi per l’uomo e per gli animali, ma possono arrecare danni alle piante. Le attività previste avranno quindi l’obiettivo di limitarne la diffusione, salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino e garantire il decoro urbano.