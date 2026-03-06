Contro le zanzare Busto interviene con la disinfestazione di 8mila tombini
Al via le operazioni, anticipate per via del l'innalzamento delle temperature che amplia il periodo delle zanzare. Prevenzione anche su Takahashia japonica e Ifantria americana
Busto Arsizio lancia la grande operazione di disinfestazione antizanzare: gli interventi larvicidi sono previsti su tutte le tombinature della città (circa 8.000 tombini in tutto). «Tali operazioni sono finalizzate a prevenire la proliferazione delle zanzare e i conseguenti problemi di carattere sanitario» dice Orazio Tallarida, consigliere delegato al verde.
La programmazione degli interventi per l’anno in corso è stata anticipata con un primo passaggio nel mese di marzo in considerazione dell’aumento delle temperature, ben visibile in queste settimane e che peraltro sta diventando fenomeno strutturale che si vede in molte parti d’Europa. «Seguiranno successivamente due interventi mensili fino al mese di ottobre».
L’aumento delle temperature è un fenomeno misurabile e che ha allungato il periodo di presenza delle zanzare e la durata del loro ciclo vitale, un fenomeno che le rende più pericolose in termini di contagio da malattie “tropicali”, un po’ a tutte le latitudini, come dimostrato da uno studio scientifico.
Sono inoltre programmati interventi di prevenzione e contenimento relativi ad alcune specie infestanti, quali Takahashia japonica e Ifantria americana. Questi insetti non risultano pericolosi per l’uomo e per gli animali, ma possono arrecare danni alle piante. Le attività previste avranno quindi l’obiettivo di limitarne la diffusione, salvaguardare il patrimonio arboreo cittadino e garantire il decoro urbano.
