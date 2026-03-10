Teatro blu, abbazie e monasteri, usanze strane. È il martedì di Radio Materia
Tre appuntamenti con i programmi di Radio Materia. Oggi ospitiamo Varese Curling allle 16,30 nella rubrica Soci All Time, una nuova puntata della Biblioteca di Materia e il trio di ABC alle 21
Ecco i tre appuntamenti di martedì con Radio Materia. Vi ricordiamo anche la nuova puntata delle 0048 Mission is possible alle 13,30 con la storia di Rita.
16,30 Soci All Time
Ospitiamo una delle colonne del teatro in provincia di Varese. Silvia Priori di Teatro Blu ci racconterà la storia di questa istituzione che dal 1993 opera sul territorio e in tutta Italia.
18,45 La Biblioteca di Materia
Questa settimana Ferdinando Giaquinto ci porta a spasso per abbazie e monasteri del territorio, passando dai libri della biblioteca dello spazio libero di Varesenews
21,00 ABC con Gianpaolo, Sveva e Alessandro
Siamo alla lettera U di questo viaggio nell’alfabeto. U come Umarell, ultime parole famose, usanze strane.
Vuoi partecipare ad una trasmissione? Scrivici a radiomateriavn@gmail.com o mandaci un whatsapp al 3534848857.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
