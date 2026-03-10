Da Varese a New Orleans: premio internazionale al chirurgo ortopedico Andrea Pautasso

C’è un pezzo di eccellenza varesina sul podio della chirurgia ortopedica mondiale. Il dottor Andrea Pautasso, chirurgo dell’Ortopedia di Varese (ASST Sette Laghi), ha ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale durante l’Annual Meeting dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2026 a New Orleans.

Si tratta del principale congresso scientifico del settore, un evento che ogni anno richiama negli Stati Uniti migliaia di specialisti da ogni continente per fare il punto sulle frontiere della medicina traumatologica.

Un video per “insegnare” la chirurgia complessa

Il lavoro premiato è un video educativo scientifico (Award-Winning Educational Video) selezionato all’interno dell’Orthopaedic Video Theater del congresso. Il filmato illustra le strategie più moderne per il trattamento delle fratture della glena scapolare: lesioni rare e particolarmente complesse, tipiche dei traumi ad alta energia, di cui l’Ospedale di Circolo di Varese è centro di riferimento.

«Questo riconoscimento nasce dal lavoro clinico che affrontiamo quotidianamente in ospedale – spiega il dottor Pautasso, che dal 2025 è anche membro della commissione ricerca della SICSeG (Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito) – È il risultato di una collaborazione scientifica ampia, sviluppata con diversi centri ospedalieri italiani con cui condividiamo ricerca e confronto continuo».

L’Ortopedia varesina punta sulla “Day Surgery”

Il premio americano arriva in un momento di forte crescita per l’ortopedia cittadina. Da circa un anno, infatti, l’Ospedale di Circolo ha avviato un programma dedicato di day surgery della spalla, che permette di eseguire interventi (sia artroscopici che tradizionali) con percorsi moderni e tempi di recupero molto più rapidi per il paziente.

Soddisfazione è stata espressa dal prof. Fabio D’Angelo, Direttore dell’Ortopedia varesina e docente dell’Università dell’Insubria: «Questo premio dimostra come una realtà ospedaliero-universitaria come la nostra possa essere protagonista nella formazione internazionale. Il nostro obiettivo è mantenere un legame fortissimo tra l’attività in sala operatoria, la ricerca e la collaborazione tra centri d’eccellenza».

Un traguardo per il sistema Sette Laghi

Il riconoscimento ottenuto a New Orleans non rappresenta solo un traguardo personale per il dottor Pautasso, ma conferma il posizionamento dell’Ortopedia di Varese nel panorama scientifico globale, capace di esportare modelli educativi e tecniche chirurgiche all’avanguardia oltreoceano.