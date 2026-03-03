Varese News

Gallarate/Malpensa

Due Ori e un Bronzo per la CAM di Gallarate agli italiani indoor di tiro con l’arco

Nell'assoluto a squadre in finale Michele Frangilli, Francesco Poerio Piterà e Edoardo Sportiello Sghirinzetti si sono imposti ancora una volta sugli Arcieri Juvenilia di Torino.

compagnia arcieri monica

La Compagnia Arcieri Monica di base a Gallarate ha brillantemente difeso il titolo Italiano Indoor a Squadre Assolute Maschili nell’arco Olimpico conquistato lo scorso anno, vincendo a Roma la finale ancora una volta contro gli Arcieri Juvenilia di Torino.

Michele Frangilli, neocampione italiano Master, il nuovo acquisto e campione Regionale Francesco Poerio Piterà e Edoardo Sportiello Sghirinzetti: sono gli autori dell’impresa contro la Juveniliam che schierava il Nazionale Alessandro Paoli, appena di ritorno dall’Argento Europeo con la Nazionale e il nuovo acquisto, il leggendario Marco Galiazzo che con Michele aveva conquistato l’Oro olimpico a Londra nel 2012.

E ancora una volta l’ultima freccia risolutiva che ha dato l’Oro alla CAM è stata un centro perfetto di Frangilli.
Gli anni passano, ma i campioni restano…

Bronzo nella classe Senior sempre per la Squadra Maschile che, orfana di Michele Frangilli che ha gareggiato e vinto nei master, schierava Francesco Poerio Piterà, Edoardo Sportiello Sghirinzetti e Alessandro Volpato.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.