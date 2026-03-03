Due Ori e un Bronzo per la CAM di Gallarate agli italiani indoor di tiro con l’arco

La Compagnia Arcieri Monica di base a Gallarate ha brillantemente difeso il titolo Italiano Indoor a Squadre Assolute Maschili nell’arco Olimpico conquistato lo scorso anno, vincendo a Roma la finale ancora una volta contro gli Arcieri Juvenilia di Torino.

Michele Frangilli, neocampione italiano Master, il nuovo acquisto e campione Regionale Francesco Poerio Piterà e Edoardo Sportiello Sghirinzetti: sono gli autori dell’impresa contro la Juveniliam che schierava il Nazionale Alessandro Paoli, appena di ritorno dall’Argento Europeo con la Nazionale e il nuovo acquisto, il leggendario Marco Galiazzo che con Michele aveva conquistato l’Oro olimpico a Londra nel 2012.

E ancora una volta l’ultima freccia risolutiva che ha dato l’Oro alla CAM è stata un centro perfetto di Frangilli.

Gli anni passano, ma i campioni restano…

Bronzo nella classe Senior sempre per la Squadra Maschile che, orfana di Michele Frangilli che ha gareggiato e vinto nei master, schierava Francesco Poerio Piterà, Edoardo Sportiello Sghirinzetti e Alessandro Volpato.