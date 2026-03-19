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Fontana e la morte di Bossi: “Dolore grande, ha cambiato la storia d’Italia”

Un paio di anni fa il presidente della Lombardia aveva deciso di insignirlo anche della Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione

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«Questa notizia mi dà un dolore grande e mi riempie di tristezza» dice il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, già sindaco leghista di Varese, la culla del “movimento” fondato da Umberto Bossi, scomparso oggi a 84 anni di età.

«Ci ha lasciato un uomo che ha dedicato tutta la vita alla politica, che ha cambiato la storia d’Italia, che ha saputo anticipare i tempi e dare voce a milioni di persone che si sentivano lontane dalla politica. Ha portato valori autentici, veri: il territorio, la comunità, l’identità. Valori che non muoiono con lui, perché restano vivi in chi ha creduto — e continua a credere — in ciò che ha costruito e sempre creduto».

«Grazie, Umberto. Per tutto quello che hai dato a questa terra. Un paio di anni fa, quando ho deciso di insignirti della Rosa Camuna, la più alta onorificenza della Regione Lombardia, qualcuno mi criticò, mi chiese se ne ero proprio convinto. Parole che non hanno in alcun modo scalfito la mia determinazione di premiare e soprattutto ringraziare chi, come te, ha sempre amato e tenuto alto i valori e la storia della nostra Lombardia».

fontana premia bossi rosa camuna

«Un abbraccio forte a tutta la famiglia del caro e grande Umberto. La Lombardia non ti dimenticherà mai».

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Pubblicato il 19 Marzo 2026
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