Gallarate ricorda l’agente Vincenzo Di Puppo, ucciso durante una rapina nel 1980

Momento di commemorazione questa mattina al Commissariato di Gallarate, dove si è svolta la cerimonia in ricordo della Guardia scelta di pubblica sicurezza Vincenzo Di Puppo, vittima del dovere uccisa il 7 marzo 1980 durante un intervento per una rapina.

Galleria fotografica La commemorazione dell’agente Di Puppo a Gallarate 4 di 9

L’iniziativa, organizzata dalla Polizia di Stato, si è svolta alla presenza dei familiari dell’agente, del questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, dei rappresentanti delle altre forze dell’ordine e delle autorità istituzionali del territorio.

La cerimonia ha ricordato quanto accadde quarantasei anni fa, quando la sala radio del commissariato ricevette la segnalazione di una rapina in corso nella gioielleria “Manzoni”, in via Manzoni. Quattro malviventi avevano fatto irruzione nel negozio immobilizzando nel retrobottega il titolare, i dipendenti e due clienti, coprendo con un telo la vetrina per non attirare l’attenzione.

Proprio quel particolare insospettì Vincenzo Di Puppo e il collega, la guardia Fausto Rizzetti, intervenuti sul posto a bordo di una Volante. I due agenti, con una rapida intesa, decisero di entrare nell’esercizio commerciale: Di Puppo si diresse verso l’ingresso principale, mentre il collega si avvicinò all’accesso del retrobottega.

In quel momento una vettura parcheggiata poco distante compì una brusca manovra affiancando i poliziotti. Dal veicolo partì una raffica di colpi che raggiunse entrambi gli agenti, ferendoli gravemente. Di Puppo venne inoltre colpito anche da uno dei rapinatori che, dall’interno della gioielleria, si era affacciato all’ingresso dopo aver notato la presenza degli operatori. L’agente morì poco dopo, prima di poter essere trasportato in ospedale.

Per il coraggio dimostrato e l’alto senso del dovere, Vincenzo Di Puppo è stato insignito della medaglia d’argento al valor civile. Un riconoscimento che ricorda la preparazione professionale e il sacrificio dell’agente, considerato ancora oggi un esempio dell’impegno e del servizio svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato.