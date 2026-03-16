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Busto Arsizio/Altomilanese

Giocattoli contraffatti e senza etichetta: sequestro della Finanza a Busto Arsizio

L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Busto Arsizio durante un servizio di controllo economico del territorio. Il valore complessivo della merce sottratta al mercato è stimato in circa 35 mila euro

Generico 09 Mar 2026

Quasi cinquemila prodotti destinati soprattutto ai bambini sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza di Varese nel corso di un controllo notturno a Busto Arsizio. Il valore complessivo della merce sottratta al mercato è stimato in circa 35 mila euro.

L’operazione è stata condotta dai militari del Gruppo di Busto Arsizio durante un servizio di controllo economico del territorio. I finanzieri hanno notato, in una via del centro cittadino, un uomo di origine cinese mentre caricava numerosi scatoloni su un furgone. Le circostanze, soprattutto l’orario e il luogo, hanno insospettito i militari che hanno deciso di procedere a un controllo chiedendo la documentazione commerciale relativa alla merce.

Gli accertamenti successivi hanno portato al sequestro penale di circa 2.500 articoli contraffatti o privi di licenza, tra cui peluche raffiguranti personaggi molto noti dell’immaginario dei più giovani, con marchi riconducibili a celebri serie e brand dell’intrattenimento. Il valore commerciale della merce è stato stimato in oltre 14 mila euro.

Nel corso della stessa operazione sono stati inoltre sequestrati amministrativamente più di 2.000 prodotti – tra cappellini, kimono e lampade – privi delle informazioni minime obbligatorie previste dal Codice del consumo. In questo caso il valore complessivo supera i 20 mila euro.

Gran parte degli oggetti sequestrati era costituita da giocattoli destinati ai bambini e potenzialmente pericolosi proprio per l’assenza delle certificazioni e delle indicazioni richieste dalla normativa.

Al termine delle verifiche l’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, oltre a essere segnalato alla Camera di commercio per le violazioni amministrative.

L’operazione si inserisce nell’attività di controllo della Guardia di finanza a tutela dei consumatori e della concorrenza, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di prodotti irregolari e garantire sicurezza e corrette condizioni di mercato.

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Pubblicato il 16 Marzo 2026
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