Giustizia, a Castiglione Olona un dibattito sulla separazione delle carriere

Si terrà domani, venerdì 13 marzo 2026, un importante momento di approfondimento giuridico e civile presso il Castello di Monteruzzo. L’evento, organizzato dalla Camera Penale di Varese (intitolata a Giuseppe Lozito e Lucio Paliaga), accenderà i riflettori su uno dei temi più discussi della riforma della giustizia in Italia: la separazione delle carriere della magistratura.

L’incontro avrà inizio alle ore 20:45 presso la Sala dei Cento Posti. L’iniziativa si inserisce nel contesto del dibattito verso il Referendum sulla Giustizia e mira a offrire alla cittadinanza un’analisi tecnica e oggettiva degli assetti ordinamentali.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri. A seguire, il dibattito entrerà nel vivo con il contributo di autorevoli esponenti dell’avvocatura penalista locale: Elisabetta Bertani, Presidente della Camera Penale di Varese; Simona Cicorella, Consigliere della Camera Penale di Busto Arsizio; Fabio Margarini: Consigliere della Camera Penale di Varese.

L’evento, dal titolo “La separazione delle carriere: verso il nuovo ordinamento della magistratura”, si propone di spiegare perché, dal punto di vista dell’Avvocatura Penalista, la riforma sia un passo necessario per la piena attuazione dell’articolo 111 della Costituzione.

Secondo i promotori, la distinzione tra le carriere di chi accusa (Pubblico Ministero) e chi giudica (Giudice) è il pilastro fondamentale per un “Giusto Processo”. L’obiettivo è un sistema accusatorio dove il Giudice sia un soggetto terzo ed imparziale, garantendo un’amministrazione della giustizia moderna e trasparente.

“Un confronto informato e tecnicamente consapevole, scevro da contrapposizioni ideologiche o politiche e fondato sull’analisi oggettiva degli assetti ordinamentali.”

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza, rappresentando un’occasione preziosa per i cittadini che desiderano approfondire i temi referendari oltre gli slogan, ascoltando il parere degli esperti del settore.