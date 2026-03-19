Gorillas, impresa sfiorata sul campo di Piacenza

NOTIZIARIO UISP del 19 marzo 2026

FOOTBALL AMERICANO – I Gorillas sfiorano l’impresa a Piacenza

.

Sfuma per pochissimi centimetri il colpaccio esterno dei Gorillas Varese, squadra di football americano targata Uisp, che sul campo dei Wolverines Piacenza cedono di misura 24-22 al termine di una partita combattutissima e rimasta in bilico fino all’ultimo secondo. È stata una gara spettacolare e combattuta sino allo scadere tra due squadre che hanno mostrato un ottimo football. Per i Gorillas resta un pizzico di rammarico: questa volta sono mancati davvero pochi centimetri per portare a casa la vittoria.

Ora l’attenzione si sposta sulla prossima sfida, tra due settimane al Jungle Field, dove i biancorossi saranno chiamati a battere i Blitz Ciriè per continuare a coltivare le speranze di accesso ai playoff. Servirà tutto il calore del popolo biancorosso per battere la squadra piemontese che al momento occupa la prima posizione del girone. L’appuntamento è dunque per sabato 28 marzo alle 20:30 al Jungle Field per un’altra serata di grande football. Venite tutti a urlare a pieni polmoni forza Gorillas!

BASKET UISP – Battaglie infuocate tra playoff e playout



Il campionato UISP entra nel momento più caldo della stagione. Con la quarta giornata delle poule playoff ormai in archivio, le gerarchie iniziano a farsi chiare, mentre nei playout la lotta per la sopravvivenza sportiva si fa serrata: in palio ci sono quattro visti per la salvezza, mentre le restanti formazioni dovranno ripartire dalla Second League.

Nella Poule 1-8, gli Irish Venegono confermano il loro stato di grazia espugnando il campo de La Sezione a Figino e portandosi a tre vittorie su tre. Sorridono anche i Besozzo Horses, corsari a Somma contro la Fulgor (73-64), mentre il fattore campo premia i Pirates (su Just Drink It) e i Beavers (contro Brenna).

Nel raggruppamento 9-16, il Deportivo Elite Varese cala il poker nel testa-coda contro gli Svassi Monate, ancora a secco di vittorie. Spettacolo a Tavernerio, dove la Ceres Moda piega l’Elegy Legnano 90-84 in una sfida ad alto punteggio. In attesa del posticipo tra Castelletto e Cantello, gli occhi sono puntati anche sulla sfida tra Gs Villaguardia e Montello Young.

Nel girone 17-24, Albizzate vola a punteggio pieno grazie al colpo esterno contro il Cso Borsano (92-81). Bene anche il Bst Tradate, protagonista di una prova di forza a Rovello Porro (68-93), e il Basket Buguggiate, che regola senza affanni i Master’s Hounds. Chiude il quadro il netto successo casalingo del Basket Cassano

su Appiano Gentile.

Scendendo nella Poule 25-32, prosegue la marcia trionfale dell’Orange Five Borsano (4/4 contro Lurate Caccivio) e del Fuco Varese, che stende i Boosters Vedano alla XXV Aprile. Nota di merito per l’Amatori Novara, che batte Albavilla e sale a quota 6, e per Venegono, autrice di una prestazione “monstre” con oltre 40 punti di scarto sui Pink Panthers.

Nella lotta per non retrocedere, dopo tre giornate, restano imbattute Fortitudo Fagnano, Oleggio Junior e Ponte Tresa. Le tre capoliste non hanno avuto problemi rispettivamente contro Binago, Olgiate Comasco e Gerenzano. Respira la Pallacanestro Bizzozero, che conquista due punti fondamentali superando Senna.

NAZIONALE – Il presidente Pesce: “Uisp non si abituerà mai alla guerra”



Quello che segue è un passo della relazione del presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce, in apertura del Consiglio nazionale Uisp del 14 marzo a Bologna. «Mentre guardiamo con grande preoccupazione agli scenari internazionali, il messaggio che dobbiamo portare come Uisp è tanto semplice quanto necessario: non possiamo abituarci alla guerra. Mai. Non possiamo accettare che il linguaggio delle armi diventi normale o inevitabile. Al contrario, dobbiamo continuare a costruire spazi di incontro, di riflessione, di cooperazione. È questo uno dei sensi più profondi del nostro impegno associativo. Ed è questo il contributo che l’Uisp deve continuare a offrire alla società italiana e alla comunità internazionale. La recente missione di Loredana Barra e Vincenzo Spadaro in Libano, al confine con la Siria, nell’ambito del progetto “Ana Kamen – Fase 2”, sostenuto dall’Aics-Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo con la collaborazione di WeWorld, rappresenta in modo concreto proprio questo impegno. Il progetto ha evidenziato come lo sport sociale possa essere uno strumento fondamentale per accompagnare l’accesso a servizi educativi inclusivi e di qualità per bambini libanesi vulnerabili e rifugiati, promuovendo l’inclusione educativa e sociale».

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews