I tesori della chiesa di San Francesco Saronno con le guide di Cantastorie Saronno

Sabato 14 marzo le guide volontarie dell’associazione “Cantastorie” di Saronno offrono la possibilità di conoscere da vicino storia e opere e della chiesa di San Francesco. Il ritrovo è alle 15,30 sul sagrato della chiesa.

Non è necessario prenotarsi e le visite sono gratuite ma è sempre gradita un’offerta libera con cui l’associazione sostiene i suoi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale della città.