I tesori della chiesa di San Francesco Saronno con le guide di Cantastorie Saronno
Sabato 14 marzo le guide volontarie dell'associazione offrono la possibilità di conoscere da vicino storia, opere e restauri della preziosa chiesa a due passi dal centro
Sabato 14 marzo le guide volontarie dell’associazione “Cantastorie” di Saronno offrono la possibilità di conoscere da vicino storia e opere e della chiesa di San Francesco. Il ritrovo è alle 15,30 sul sagrato della chiesa.
Non è necessario prenotarsi e le visite sono gratuite ma è sempre gradita un’offerta libera con cui l’associazione sostiene i suoi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale della città.
