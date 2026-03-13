Varese News

I tesori della chiesa di San Francesco Saronno con le guide di Cantastorie Saronno

Sabato 14 marzo le guide volontarie dell'associazione offrono la possibilità di conoscere da vicino storia, opere e restauri della preziosa chiesa a due passi dal centro

Saronno - Chiesa di San Francesco

Sabato 14 marzo le guide volontarie dell’associazione “Cantastorie” di Saronno offrono la possibilità di conoscere da vicino storia e opere e della chiesa di San Francesco.  Il ritrovo è alle 15,30  sul sagrato della chiesa.

Non è necessario prenotarsi e le visite sono gratuite ma è sempre gradita un’offerta libera con cui l’associazione sostiene i suoi progetti di valorizzazione del patrimonio culturale della città.

