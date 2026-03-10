Il Festival Fotografico Europeo al Monastero di Cairate con la mostra “Vette”

Tra domenica 15 marzo e domenica 26 aprile il Monastero di Cairate ospita una mostra fotografica dedicata alla montagna e al rapporto tra uomo e ambiente. L’esposizione rientra nel programma del XIV Festival Fotografico Europeo e vede protagonisti due fotografi italiani, Mario Vidor e Diego Valceschini, con il progetto “Vette. Dialoghi di luce tra uomo e ambiente”.

La mostra sarà inaugurata domenica 15 marzo alle ore 16 negli spazi del Monastero di Santa Maria Assunta, in piazza Giardino delle Badesse a Cairate, e sarà visitabile con ingresso libero per oltre un mese e mezzo.

Tra fotografia e paesaggio

Il progetto espositivo mette al centro il paesaggio montano e il dialogo tra la presenza umana e l’ambiente naturale. Attraverso linguaggi fotografici differenti, Vidor e Valceschini raccontano le montagne come luoghi di relazione, di esplorazione e di luce. Le immagini presentate in mostra propongono uno sguardo che unisce dimensione estetica e riflessione sul rapporto tra uomo e natura, offrendo al visitatore un percorso visivo tra silenzi, spazi aperti e atmosfere di alta quota.

Il Festival Fotografico Europeo

L’iniziativa si inserisce nel calendario del Festival Fotografico Europeo, manifestazione dedicata alla fotografia contemporanea che coinvolge diversi luoghi del territorio con mostre e progetti espositivi. L’evento è promosso con il supporto della Pro Loco di Cairate e con il patrocinio del Comune di Cairate e dell’Unione Europea, con l’obiettivo di portare nel territorio proposte culturali legate al linguaggio fotografico e alla valorizzazione del paesaggio. Per informazioni è possibile consultare il sito del festival: www.europhotofestival.com

Orari di visita

La mostra sarà visitabile con i seguenti orari. Nei giorni di marzo: sabato e domenica dalle 14.00 alle 17.00. Ad aprile: sabato dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero