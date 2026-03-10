Varese News

Gallarate/Malpensa

Il maestro di Vergiate Andrea Sarto in concerto con “Le Sette ultime parole di Cristo sulla Croce “

Il musicista vergiatese partecipa al Quaresimale a Bovisio Masciago

sergio michilini dipinti crocefisso

Martedì 10 marzo a Bovisio Masciago è previsto il concerto del maestro vergiatese Andrea Sarto.

In occasione del tempo di Quaresima ed a 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il maestro  terrà un concerto – percorso letterario, musicale e artistico per contemplare la Croce: Le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce
Musica di F.J. Haydn, commento spirituale di Madre Anna Maria Canopi (già Badessa presso il Monastero dell’Isola San Giulio – Orta) con le note musicologiche del Maestro Riccardo Muti.
Maestro Musicista: Andrea Sarto.
Cineteatro “La Campanella” Piazza Anselmo IV, Bovisio – Masciago ore 21.00.
Comunità Pastorale Beato Luigi Monti.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Marzo 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.