Il maestro di Vergiate Andrea Sarto in concerto con “Le Sette ultime parole di Cristo sulla Croce “
Il musicista vergiatese partecipa al Quaresimale a Bovisio Masciago
Martedì 10 marzo a Bovisio Masciago è previsto il concerto del maestro vergiatese Andrea Sarto.
In occasione del tempo di Quaresima ed a 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, il maestro terrà un concerto – percorso letterario, musicale e artistico per contemplare la Croce: Le Sette Ultime Parole di Cristo sulla Croce
Musica di F.J. Haydn, commento spirituale di Madre Anna Maria Canopi (già Badessa presso il Monastero dell’Isola San Giulio – Orta) con le note musicologiche del Maestro Riccardo Muti.
Maestro Musicista: Andrea Sarto.
Cineteatro “La Campanella” Piazza Anselmo IV, Bovisio – Masciago ore 21.00.
Comunità Pastorale Beato Luigi Monti.
