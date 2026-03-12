La Masnago di Matteo Jemoli: dalla zona di Kastritis all’hard disk di Recalcati, ai 200 tiri di Stipcevic

È intitolata “Partite a scacchi” la puntata numero 19 di “Luci a Masnago” (QUI per seguire il nuovo profilo Instagram!) andata in onda giovedì 12 su Radio Materia e ora disponibile in podcast qui o su tutte le principali piattaforme di ascolto. I tre conduttori – Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – si sono concentrati sulla convincente vittoria della Openjobmetis Varese a Udine e sulla preparazione della sfida successiva contro Treviso.

L’ospite del giorno è stato Matteo Jemoli, vice allenatore biancorosso, che ha offerto un’analisi tecnica approfondita sui miglioramenti della squadra e ha condiviso alcuni aneddoti personali legati alla sua carriera in biancorosso.

A livello tattico, Jemoli ha spiegato la scelta di marcare gli esterni con Nkamhoua e Assui in avvio di azione e l’utilizzo della difesa a zona. «Abbiamo inserito questa zona durante la sosta del campionato, un po’ per stimolare i ragazzi a lavorare su qualcosa di nuovo, un po’ perché ci può servire contro determinati quintetti o per cambiare il ritmo della partita. Poi in queste due settimane abbiamo “ripulito” un po’ il gioco d’attacco e migliorato le transizioni per ridurre le palle perse quando corriamo in sovrannumero».

Dopo aver parlato della sfida con Treviso, squadra pericolante ma che ha aggiunto giocatori di valore per raggiungere l’obiettivo salvezza («La Nutribullet è squadra pericolosa in transizione: sarà prioritario fermare la palla e accoppiarci in difesa con i loro tiratori a partire da Macura») è stata la volta della rubrica dei compleanni. In questi giorni festeggiano soprattutto i playmaker a partire dal leggendario Aldo Ossola che venerdì 13 compie 81 anni (auguri). Questo articolo ci permette di estendere gli auguri anche a Riccardo Caneva, colpevolmente dimenticato in trasmissione: per lui 64 candeline.

RECALCATI, STIPCEVIC E… SLAY

L’ultima parte di trasmissione è stata infine dedicata ad aneddoti e ricordi biancorossi di coach Jemoli che ha raccontato un episodio risalente a quando era un giovanissimo assistente di Carlo Recalcati, nel 2010-11. «Dovevamo giocare contro Siena che non perdeva mai: nella riunione del venerdì avevo preparato tutti i file sull’hard disk e dopo pochissimo l’hard disk è letteralmente “morto”. Guido Saibene, il vice di Recalcati, iniziò a imprecare ma Charlie fu tranquillissimo: “Matteo, la rifacciamo domani”. Così avvenne e alla domenica battemmo Siena con un tiro libero di Slay allo scadere. Charlie venne da me e mi disse: “Visto? Bastava spostare la riunione per batterli“».

Parlando di giocatori invece, Jemoli ricorda quello che capitò con Rok Stipcevic: dopo una partita persa contro Roma, con il play che sbagliò l’ultimo tiro, Stipcevic volle allenarsi da solo il lunedì: «Fece almeno 200 tiri ricreando la stessa rimessa: ne segnò almeno il 70%. E poi quell’anno volle “costruirsi” un tiro in floater per scavalcare il difensore a centro area: per rendere credibile l’allenamento usammo uno scopettone che ci permetteva di ricreare la presenza di un pivot di 2 metri e 20…».

DAL PARQUET – Se non l’avete ancora ascoltata, riproponiamo qui sotto la puntata di “Dal Parquet” uscita lunedì, relativa alla vittoria in trasferta della Openjobmetis a Udine.