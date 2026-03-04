Varese News

Scuola

La palestra del liceo Frattini di Varese prende forma: installati i moduli prefabbricati

Finanziata con fondi PNRR deve essere completata nei prossimi mesi. Nel prossimo anno scolastico gli studenti avranno l'impianto

nuova palestra

I moduli prefabbricati sono arrivati e il cantiere in via Valverde, nell’area un tempo destinata a parcheggio dietro al liceo artistico Frattini di Varese, comincia a dare forma concreta a quello che sarà il nuovo impianto sportivo della scuola. L’obiettivo è avere la palestra pronta per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027: un traguardo ambizioso ma ora, dopo mesi di rallentamenti, di nuovo a portata di mano.

Un progetto PNRR con scadenze precise

La nuova palestra è finanziata attraverso il PNRR, con il bando dedicato ai nuovi impianti sportivi scolastici. Un canale di finanziamento che garantisce le risorse ma impone tempi rigidi: entro il 2026 la Provincia dovrà rendicontare tutte le spese per ottenere il rimborso.

Il finanziamento ammonta a due milioni di euro, che la Provincia ha dovuto integrare con ulteriori 1,5 milioni di risorse proprie. A questi si aggiungeranno i costi per arredi e sistemazione esterna, sempre a carico di Villa Recalcati.

L’imprevisto: la falda acquifera che ha bloccato i lavori

L’avvio del cantiere non è stato lineare. Le indagini geologiche preliminari avevano rilevato la falda a sette metri di profondità, una condizione giudicata compatibile con lo scavo previsto. Ma, quando i lavori sono cominciati, l’acqua è affiorata in superficie, costringendo a uno stop immediato.

Una volta chiarita la situazione, i tecnici hanno abbandonato l’ipotesi di compattare il terreno e optato per la soluzione dei pali. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una nuova dorsale fognaria e di un sistema di rilancio forzato delle acque verso un nuovo punto di scarico, come richiesto dall’ente gestore del servizio idrico integrato.

Com’è fatta: spogliatoi al piano terra, campo da gioco in alto

La struttura si sviluppa su due livelli: al piano terra gli spogliatoi, al piano superiore il campo da gioco vero e proprio. La base è in muratura, la struttura portante in legno lamellare. Il progetto ha ottenuto il benestare del CONI, il che aprirà la possibilità di utilizzare l’impianto anche per attività sportive extrascolastiche, ampliando l’offerta del territorio.

È stata progettata anche un’area per le gradinate, pensata per ospitare il pubblico durante gli eventi. Si tratta però di un’opera accessoria ed eventuale: non rientra negli interventi finanziati dal PNRR e la sua realizzazione dipenderà da risorse aggiuntive.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 04 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.