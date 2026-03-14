La Rocca di Orino luogo di bellezza, “grazie per averla fotografata”

La Rocca di Orino è luogo di straordinaria bellezza, immersa nella natura della Valcuvia e che non è passata indifferente all’obiettivo dell’affezionato lettore Filippo Impieri. Lo scatto (vedi foto) è stato notato dalla proprietaria della Rocca, la signora Piera Vedani Mascioni, che ha voluto ringraziare di persona il fotografo.

(ac)

Gentile redazione,

ho notato con grande piacere la scelta di utilizzare la fotografia della Rocca di Orino come foto del giorno del giornale.

È un luogo del cuore, e sono felice di vederla proposta ai vostri lettori. Colgo l’occasione per ringraziare l’autore della foto.

Piera Vedani Mascioni