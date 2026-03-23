Luino tra musica e mistero: Marco Marcuzzi presenta “Omicidio Barocco”

Un’indagine che affonda le radici nella “bellezza e follia” del Lago Maggiore. Mercoledì 25 marzo, alle ore 20.15, il Ristorante AVAV di Luino ospiterà la presentazione di “Omicidio Barocco”, l’ultima fatica letteraria di Marco Marcuzzi. L’evento, organizzato dal Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano guidato dal presidente Giuseppe Di Rocco, propone una formula che unisce l’approfondimento narrativo alla convivialità.

Un investigatore filosofo

Al centro della serata la figura del commissario Florio, un protagonista lontano dagli stereotipi del poliziotto d’azione. Laureato in filosofia e poco incline alla tecnologia, Florio affronta il delitto con un approccio classico, cercando rifugio dalle brutture del mestiere nelle piccole certezze quotidiane: una Citroën DS Pallas, il caffè della moka e la compagnia delle sue gatte e della compagna Eva. Accanto a lui, l’ispettore Sciavino apporta quella “vis partenopea” necessaria a bilanciare un’indagine che si muove spesso tra il grottesco e il cinico.

Parole e musica

La presentazione non sarà un semplice dialogo — condotto dal Prefetto del club Valeria Valentini — ma un vero e proprio racconto performativo. Marcuzzi, infatti, accompagnerà la narrazione al pianoforte, intrecciando la genesi dei suoi personaggi ad aneddoti di vita vissuta. Per l’autore, il territorio delle valli del Verbano non è un semplice sfondo, ma un elemento vivo che vibra in sintonia con le trame psicologiche dei suoi libri.

Il Rotary per il territorio

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività del club locale, parte del Distretto 2042, che dal 2004 opera sul territorio con progetti legati alla salute, all’istruzione e al sostegno sociale. Dalla donazione di strumentazioni diagnostiche per l’Ospedale di Varese al supporto per la pratica sportiva dei disabili con la Canottieri Luino, l’azione del sodalizio mira a tradurre i valori internazionali del Rotary in interventi concreti per la comunità dell’Alto Verbano.

Dettagli dell’evento:

Quando: Mercoledì 25 marzo 2026, ore 20.15.

Dove: Ristorante AVAV, Viale Dante Alighieri 6, Luino.

Partecipazione: Costo cena 35€. Prenotazioni entro domenica 22 marzo contattando il segretario Edoardo Duratorre o il prefetto Valeria Valentini.