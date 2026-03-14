Mantellini (Uiltec Insubria): «È un momento in cui serve un sindacato unito e innovativo»

«I nostri comparti, da sempre motori vitali della nostra economia, si trovano oggi di fronte a sfide senza precedenti: dalla transizione energetica e ambientale alla digitalizzazione dei processi produttivi». A parlare è Stefania Mantellini, segretaria generale della Uiltec Insubria, intervenuta al congresso territoriale che si è svolto a Villa Cagnola, a Gazzada Schianno, in provincia di Varese.

Un appuntamento che ha riunito delegati e delegate della categoria insieme ai rappresentanti delle altre strutture della Uil per discutere le prospettive del lavoro nei comparti chimico-farmaceutico, tessile, energia e gomma-plastica.

Il congresso rappresenta il momento politico e democratico più importante per l’organizzazione sindacale. È l’occasione per fare il punto sulle trasformazioni in atto e definire le linee di azione per i prossimi anni, in un contesto economico segnato da cambiamenti profondi.

Mantellini nella relazione ha ricordato come i settori rappresentati dalla Uiltec stiano attraversando una fase complessa, segnata dall’aumento dei costi energetici, dalle tensioni geopolitiche e dalle nuove sfide legate alla sostenibilità ambientale e all’innovazione tecnologica.

Accanto ai delegati erano presenti anche numerosi ospiti del mondo sindacale e industriale. Tra loro la segretaria nazionale Uiltec Livia Raffaglio, Fabio Pennati della segreteria regionale Uiltec Lombardia, Serena Biffi, HR di Carl Zeiss Vision Italia, Ernesto Diseri area sindacale di Confindustria Varese, Davide Maragna della Filctem Cgil Varese e Antonio Monsurrò della Femca Cisl dei Laghi. Un contributo ai lavori è arrivato telefonicamente anche da Cinzia Francescucci della Filctem Cgil di Como.

Nel corso del congresso si è discusso dell’impatto delle grandi transizioni industriali. La digitalizzazione e l’intelligenza artificiale stanno cambiando profondamente l’organizzazione del lavoro e le competenze richieste ai lavoratori, mentre la transizione energetica e ambientale impone alle imprese nuovi modelli produttivi. In questo scenario il ruolo della contrattazione collettiva diventa centrale per garantire che innovazione e sviluppo non avvengano a scapito dei diritti e della qualità del lavoro.

Uno sguardo è stato dedicato anche alla realtà economica del territorio. L’area tra Varese e Como rappresenta uno dei principali poli industriali lombardi, con una forte presenza manifatturiera e livelli occupazionali superiori alla media nazionale. Un sistema produttivo dinamico, ma che deve affrontare la sfida della formazione continua e della ricerca di nuove competenze, soprattutto in un contesto di trasformazione tecnologica.

Tra i temi affrontati anche i rinnovi contrattuali dei principali comparti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, le politiche di welfare e la necessità di rafforzare il ruolo dei delegati sindacali nelle aziende. Il congresso è stato quindi un momento di confronto su come governare le trasformazioni industriali mantenendo al centro le persone. Così Mantellini: «È un momento per ascoltare, proporre e decidere insieme, con la consapevolezza che solo un sindacato forte, unito e innovativo può incidere realmente sulle scelte che riguardano il nostro presente e il nostro domani».