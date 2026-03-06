Marzo in libreria tra Venezia, i Florio e il vinile: il calendario della Biblos di Gallarate
La libreria Biblos di Gallarate propone un marzo ricco di appuntamenti letterari e musicali, con ospiti di rilievo e iniziative dedicate anche ai più piccoli: appuntamenti venerdì 13, sabato 14 e venerdì 20
La libreria Biblos di Gallarate propone un marzo ricco di appuntamenti letterari e musicali, con ospiti di rilievo e iniziative dedicate anche ai più piccoli.
Il calendario si apre venerdì 13 marzo alle 18 con Giovanni Montanaro, autore de “Il libraio di Venezia”, che torna in libreria con il suo nuovo romanzo “Il fuoco di Venezia“. L’incontro sarà l’occasione per scoprire la nuova avventura veneziana, che sta già conquistando i lettori.
Il giorno seguente, sabato 14 marzo alle ore 18.45, nell’ambito di Duemilalibri Off, arriva a Gallarate Stefania Auci con “L’alba dei leoni”, il terzo capitolo della saga dedicata alla famiglia Florio. Per questo evento è necessaria la prenotazione su Eventbrite.
Venerdì 20 marzo alle ore 18 la libreria ospita un appuntamento dedicato agli appassionati di musica con la presentazione di “Vinilmania”, a cura di Aldo Pedron e Ezio Guaitamacchi, un viaggio nella cultura del disco in vinile.
Non mancano gli appuntamenti per i bambini: sabato 14 marzo alle ore 11 si terrà una lettura con laboratorio (costo 5 euro) dedicato alla Festa del Papà, mentre sabato 28 marzo alla stessa ora è in programma una lettura sulla magia in collaborazione con la Junior English Academy.
Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione scrivendo a biblosgallarate@gmail.com o tramite WhatsApp al numero 331-1339448. Per l’incontro con Stefania Auci è necessario prenotarsi su Eventbrite.
