Mobilità inclusiva e sicurezza a Cassano Magnago: nuovo mezzo attrezzato e un defibrillatore per la comunità

Sabato 21 marzo 2025, alle ore 11:00 presso Villa Oliva, via Volta numero 16 si terrà la cerimonia ufficiale del progetto “Noi con voi per fare di più”, che da anni vede Global Mobility System – Società Benefit al fianco del Comune di Cassano Magnago per garantire servizi di mobilità inclusiva.

Il nuovo progetto, fondato sui principi di sostenibilità, mobilità e inclusività, garantirà per i prossimi 2 anni la fornitura in comodato d’uso gratuito di un Fiat Ducato a 9 posti attrezzato con sollevatore, destinato al trasporto di persone fragili e con disabilità verso strutture ospedaliere, ASL e cliniche del territorio per visite mediche, terapie.

Grazie al progetto inoltre, il Comune riceverà in donazione un defibrillatore DAE di ultima generazione per rendere Cassano Magnago una città sempre più cardio-protetta e sicura.

La realizzazione del progetto è resa possibile grazie al sostegno di imprese e operatori economici del territorio che hanno scelto di investire concretamente nella propria comunità.

Interverranno alla cerimonia:

Pietro Ottaviani, Sindaco di Cassano Magnago

Anna Londrini, Assessore ai Servizi Sociali

Mario Paitoni, Amministratore di Global Mobility System gli imprenditori sostenitori del progetto.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e imprese per garantire supporto concreto alle persone più vulnerabili del territorio.