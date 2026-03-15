Neve a nord di Varese, Sacro monte e Campo dei fiori impraticabili: “Non salite in macchina”

La nevicata caduta nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo ha creato diversi problemi alla viabilità nel territorio di Varese e nelle zone collinari circostanti. Tra strade impraticabili, piante cadute e interruzioni di corrente, la situazione resta complicata soprattutto nelle aree del Sacro Monte, del Campo dei Fiori e lungo alcune arterie verso nord.

Galleria fotografica Il sacro Monte imbiancato dalla neve 4 di 13

Sacro Monte senza corrente e strada non percorribile

Nella zona del Sacro Monte – Campo dei Fiori la strada non è al momento percorribile a causa della neve e delle numerose piante cadute lungo il percorso. Nonostante la tentazione di salire per vedere il paesaggio imbiancato, l’invito è quello di evitare di mettersi in macchina verso la zona.

Anche il trasporto pubblico ha dovuto modificare il servizio. L’azienda Autolinee Varesine ha comunicato che «la linea urbana C è limitata a piazzale Montanari/Prima Cappella, in quanto la Funicolare Sacro Monte è chiusa e la strada per raggiungere piazzale Pogliaghi non è agibile».

Al borgo del Sacro Monte inoltre si segnala a zone la mancanza corrente elettrica, situazione che ha spinto diversi gestori delle attività commerciali della zona a sconsigliare di provare a raggiungere la località.

Black out elettrici

Si sono verificate interruzione elettriche nelle zone Rasa, Sant’Ambrogio e Sacro Monte di Varese. I tecnici del distributore elettrico sono sul posto per la riparazione dei guasti. A causa dell’interruzione elettrica, potrebbero verificarsi nelle prossime ore sospensione dell’erogazione idrica presso le utenze delle aree indicate. I tecnici di Lereti sono sul posto e pronti per il ripristino del servizio e supporto alla cittadinanza per limitare il più possibile i disagi arrecati alle utenze interessate. A seguito della riattivazione potranno verificarsi alcuni fenomeni temporanei di intorbidimento dell’acqua.

Piante cadute e interventi dei vigili del fuoco a Bregazzana

Problemi anche sulla via per Bregazzana, dove nella serata di sabato una pianta è caduta sulla carreggiata mentre un ragazzo stava transitando con una minicar. Il giovane è riuscito a sterzare per evitarla, ma il mezzo ha comunque riportato danni alla parte anteriore e lo scoppio di una gomma. Nessuna conseguenza per il conducente, ma molto spavento.

Le piante cadute hanno anche spezzato i cavi dell’illuminazione pubblica lungo la strada. Durante la notte, sotto una nuova nevicata, sono state segnalate altre piante cadute nella stessa zona. Nella mattinata di domenica si sono registrati ulteriori crolli di alberi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per liberare la strada e ripristinare la viabilità, rimasta temporaneamente bloccata. Nella zona restano comunque diverse piante pericolanti.

Strade verso nord: chiusa la Valganna

La situazione è complicata anche sulle strade a nord di Varese. In particolare è stata chiusa la Valganna, arteria fondamentale per i collegamenti della zona, a causa delle numerose piante cadute e della neve presente sulla carreggiata.

La chiusura rappresenta un problema significativo per la viabilità, anche perché proprio oggi, domenica 15 marzo, è in programma la gara ciclistica del Trofeo Alfredo Binda, evento che comporta già alcune modifiche alla circolazione.