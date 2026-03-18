Obiettivo “Un mare di cioccolato”: mancano solo 120 uova per garantire le vacanze estive agli utenti del Millepiedi

C’è un mare che profuma di cioccolato e che, grazie alla generosità dei varesini e varesotti, sta per diventare realtà. La campagna “Un mare di cioccolato”, promossa dalla Cooperativa Sociale Il Millepiedi, entra nella sua fase cruciale: l’obiettivo è garantire a 45 persone con disabilità della nostra provincia un soggiorno estivo all’insegna dell’autonomia e del benessere.

Molto più di una vacanza

Per chi vive una condizione di fragilità, il soggiorno al mare a giugno e luglio 2026 non è solo svago. È una vera e propria palestra di vita: imparare a farsi la valigia, gestire i propri spazi in camera, scegliere i vestiti per la serata e amministrare i soldi per un souvenir. «È un’esperienza forte di autonomia – spiegano dalla Cooperativa – che permette anche alle famiglie e ai caregiver di “staccare la spina” dalla cura h24 che li impegna tutto l’anno».

La sfida economica e l’appello

Organizzare soggiorni di questo tipo non è semplice: i costi di trasporto, vitto, alloggio e la presenza costante di educatori e volontari (ne sono previsti 10 per ogni gruppo) rappresentano un investimento ingente. Per questo Il Millepiedi ha scelto di coinvolgere la comunità attraverso il dono.

Dopo aver già distribuito 750 dolci tra uova e colombe, restano ora le ultime 120 uova di cioccolato (al latte o fondente). Con una donazione minima di 15 euro, ogni cittadino può contribuire direttamente a coprire le spese del viaggio per i ragazzi.

Come partecipare

Partecipare è semplice e ci sono diverse modalità per sostenere il progetto:

Ordinando le ultime uova: tramite il modulo online cliccando qui.

Donazione libera: tramite PayPal o bonifico bancario (IBAN: IT 19 A 03069 09606 100000196715) intestato a Il Millepiedi ONLUS, con causale “UN MARE DI CIOCCOLATO”.

«Il tempo libero e lo svago sono diritti irrinunciabili per tutti – concludono gli organizzatori –. Scegliere un uovo Millepiedi è il segno della cura che la nostra comunità ha per la sua parte più fragile».

Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale www.ilmillepiedionlus.it.