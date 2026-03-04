Oltre il tatami: quando il judo diventa linguaggio universale di inclusione
Senza barriere, senza avversari, solo persone: cronaca di una giornata speciale allo Judo Gym Club SKS di Cardano al Campo
Sabato 21 febbraio 2026, i locali dall’ASD Judo Gym Club SKS di Cardano al Campo, in collaborazione con il Centro del Sorriso di Rozzano (MI), si sono trasformati in un laboratorio di libertà, condivisione e crescita. Protagonisti assoluti una decina di ragazzi e ragazze che, attraverso le proprie unicità motorie, sensoriali e cognitive, hanno dimostrato come lo sport possa abbattere ogni confine, trasformando la diversità in una risorsa collettiva.
Fin dai primi minuti della lezione, strutturata su attività ludico-motorie, l’atmosfera è stata pervasa da entusiasmo e partecipazione. L’obiettivo non era la ricerca della performance atletica o del podio, bensì la costruzione di relazioni autentiche e l’espressione libera di sé. Vedere questi ragazzi al centro del tatami è stato un potente promemoria: la disabilità è solo una parte della loro identità, non la sua totalità. La sfida più complessa da vincere non è quella psico-fisica, ma quella sociale, fatta di pregiudizi e barriere invisibili.
Uno dei momenti più toccanti della giornata è nato da una domanda profonda di uno dei partecipanti, che ha portato a vivere in modo concreto i principi del Judo, declinati per l’occasione in chiave inclusiva.
• Seiryoku-Zenyo (miglior uso dell’energia): ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, imparando a gestire le proprie risorse con consapevolezza.
• Ji-Ta-Kyo-Ei (mutuo benessere e prosperità): l’idea che l’allenamento debba portare beneficio non solo al singolo ma anche al compagno, promuovendo una crescita collettiva.
• Ju (flessibilità/cedevolezza): cedere alla forza per controllarla, trasformando la rigidità in armonia.
Concetti diventati esperienza reale, strumenti per guardarsi dentro e scoprire risorse inaspettate, permettendo a ogni atleta di esprimere la propria unicità. Per i ragazzi è stata una giornata di sport e divertimento; per famiglie e volontari, un prezioso momento di confronto.
L’auspicio è che iniziative come questa diventino normalità e non eccezione, rientrando nella normale offerta formativa di benessere di ogni associazione sportiva. La giornata si è conclusa nel modo più semplice e conviviale possibile: una pizzata di gruppo. Al posto delle medaglie è stato consegnato un riconoscimento uguale per tutti: il simbolo di un impegno che non ammette distinzioni.
Per chi volesse aiutare e fare una donazione al Centro del Sorriso, si lasciano gli estremi: IBAN IT39 G083 8633 6800 0000 0410 752 – Banca Credito Cooperativo –
