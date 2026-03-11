Per il Polo Civico di Malnate lavori prorogati fino a maggio. Ma l’impresa chiede altri undici mesi
La nuova data indicata è quella dell'8 maggio ma l'impresa appaltatrice ha avanzato una richiesta di proroga. Il Comune: "Il nostro obiettivo è chiaro: completare l’opera e renderla fruibile alla comunità nel minor tempo possibile, nel rispetto degli impegni presi e delle risorse pubbliche investite"
Il cantiere per la realizzazione del nuovo Polo Civico di Malnate subisce un’ulteriore rinvio sulla data di consegna dell’opera, ma sul tavolo del Comune pende ora un’incognita ben più lunga. La Direzione Lavori ha contabilizzato un rinvio tecnico che sposta la data di ultimazione dal 4 marzo all’8 maggio 2026, una decisione maturata, secondo il Municipio, a causa del meteo avverso degli ultimi mesi e di una sospensione necessaria per motivi di sicurezza. Tuttavia, l’impresa appaltatrice ha avanzato una richiesta di proroga di ulteriori undici mesi, su cui gli uffici comunali dovranno ora fare luce.
«La Direzione Lavori – si legge nel comunicato del Comune – ha disposto una proroga tecnica di 45 giorni lavorativi, dovuta alle avverse condizioni meteorologiche registrate tra agosto 2025 e gennaio 2026. A questi si aggiungono 20 giorni lavorativi di sospensione del cantiere, necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di una verifica ispettiva. Alla luce di tali elementi, la nuova data contrattuale di ultimazione dei lavori viene aggiornata dal 4 marzo all’8 maggio 2026».
L’incognita degli undici mesi
Se l’aggiornamento all’8 maggio sembrava definire il nuovo orizzonte temporale, il 24 febbraio scorso l’impresa incaricata ha depositato una richiesta formale per estendere i termini contrattuali di quasi un anno. Una richiesta pesante, pari a 11 mesi, che l’Amministrazione comunale «intende analizzare con estremo rigore prima di concedere ulteriori spazi di manovra. La valutazione tecnica e amministrativa è attualmente in corso per verificare la legittimità delle motivazioni addotte dalla ditta».
La posizione del Comune
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Piero Battaini, ha voluto rassicurare i cittadini sulla vigilanza costante degli uffici rispetto a un’opera considerata strategica per il tessuto sociale locale. L’attenzione rimane alta per evitare che il cantiere si trasformi in una lungaggine infinita, tutelando al contempo le risorse pubbliche già stanziate per il progetto.
«Il Polo Civico è un’opera importante per il nostro territorio e per i cittadini che da tempo attendono di poterla utilizzare – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Piero Battaini –. Proprio per questo stiamo seguendo con grande attenzione ogni passaggio e stiamo verificando con rigore tutte le richieste avanzate dall’impresa. Il nostro obiettivo è chiaro: completare l’opera e renderla fruibile alla comunità nel minor tempo possibile, nel rispetto degli impegni presi e delle risorse pubbliche investite».
L’assessore ha poi ribadito l’impegno dell’ente: «Come Amministrazione – prosegue Battaini – continueremo a lavorare con determinazione affinché i tempi vengano rispettati il più possibile e perché un progetto così significativo possa finalmente diventare uno spazio vivo e utile per la nostra comunità».
