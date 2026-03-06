Per non dimenticare, a Gallarate una cerimonia per l’agente ucciso durante una rapina

Domani sabato 7 marzo, alle ore 10:00, si terrà nel Commissariato di Gallarate la cerimonia di commemorazione della Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza Vincenzo Di Puppo, vittima del dovere. (nella foto la commemorazione dello scorso anno)

Il 7 marzo 1980, la sala radio del Commissariato di Gallarate riceve la segnalazione di una rapina in atto presso la gioielleria “Manzoni”, nella via omonima.

Quattro malviventi, dopo aver fatto irruzione nel negozio, immobilizzano nel retrobottega il titolare, i dipendenti e due clienti e coprono con un telo la vetrina. È questo particolare che desta l’attenzione della Guardia Scelta Vincenzo Di Puppo e del collega, Guardia Fausto Rizzetti, intervenuti sul posto a bordo di una Volante. I due, con una rapida intesa, decidono di entrare dirigendosi il primo all’ingresso principale e l’altro all’ingresso del retrobottega.

Poco lontano, una macchina parcheggiata esegue una brusca manovra affiancando gli operatori: dal veicolo parte una raffica di colpi che raggiungono i due colleghi, ferendoli gravemente. Di Puppo viene inoltre colpito anche da uno dei malviventi che, trovandosi all’interno della gioielleria, si è affacciato all’ingresso e ha notato i poliziotti: morirà prima di giungere in ospedale.

Vincenzo di Puppo è stato decorato con la medaglia d’argento al valor civile per la preparazione professionale, l’alto senso del dovere, l’eccezionale coraggio dimostrato che restano e resteranno nel tempo esempio importante dell’attività svolta dalle donne e dagli uomini appartenenti alla Polizia di Stato.

Alla cerimonia presenzieranno oltre ai famigliari della Guardia Scelta Vincenzo Di Puppo, il Questore di Varese Carlo Ambrogio Enrico Mazza, rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine e le personalità istituzionali locali. Il Questore deporrà un omaggio floreale presso la lapide commemorativa collocata all’ingresso del Commissariato.