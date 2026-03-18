Premio Cambiamenti 2026, le startup lombarde si sfidano a Milano: primo posto alla milanese GenoGra

Si è svolta al Campo Teatrale di Milano la finale regionale lombarda del Premio Cambiamenti 2026, il contest promosso da CNA che ogni anno valorizza le migliori startup italiane nate negli ultimi cinque anni e capaci di distinguersi per innovazione, creatività e potenziale di crescita.

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, è uno dei principali appuntamenti dedicati all’imprenditoria emergente e all’innovazione. Anche per il 2026 la partecipazione è stata ampia, con circa 150 startup lombarde candidate, 21 delle quali hanno conquistato l’accesso alla finale regionale.

Nel corso dell’evento organizzato da CNA Lombardia, le startup finaliste hanno presentato i propri progetti davanti alla giuria, illustrando modelli di business, tecnologie e soluzioni innovative applicate a diversi ambiti produttivi. Le proposte emerse hanno confermato la vivacità dell’ecosistema imprenditoriale lombardo e la capacità delle nuove imprese di proporre idee ad alto contenuto innovativo.

Al termine della finale regionale sono state premiate le startup che si sono distinte per qualità del progetto, originalità dell’idea imprenditoriale e prospettive di sviluppo. Tra loro nessuna delle finaliste varesine, mentre premi e menzioni sono arrivati a startup di Como e Lecco.

I vincitori del Premio Cambiamenti Lombardia 2026

1° Posto: GenoGra

GenoGra è una startup milanese che sviluppa soluzioni software innovative per l’analisi del genoma umano e non umano, destinate sia alla ricerca che alle applicazioni cliniche. I loro prodotti utilizzano algoritmi e metodi proprietari per analizzare i grafi pangenomici.

2° Posto: Involve Space

Involve Space è una startup comasca che sviluppa piattaforme stratosferiche ad alta quota per osservazione della Terra, telecomunicazioni, testing, difesa e ricerca scientifica. Le sue soluzioni integrano hardware proprietario, software e intelligenza artificiale.

3° Posto: Rose Bio

RoseBio è una biotech bresciana spin-off del CNR che sviluppa test di diagnostica molecolare rapidi, scalabili e a basso costo, integrando kit di laboratorio e software basato su AI per ampliare l’accesso alle terapie personalizzate

Sono state inoltre assegnate alcune menzioni speciali a startup che si sono distinte in specifici ambiti di

innovazione:

Menzione “Top Innovation Company”: Rilemo

Rilemo è una startup lecchese che sviluppa dispositivi di imaging medico portatili per supportare la diagnosi e il monitoraggio del paziente ovunque si trovi. La tecnologia è pensata per contesti di emergenza e assistenza acuta, avvicinando l’imaging al punto di bisogno.

Menzione “Impatto Sociale”: INDX-C.IO SB

INDX-C.IO SB è una Società Benefit bresciana che utilizza una infrastruttura Blockchain/IA per valorizzare e tutelare la proprietà intellettuale nell’economia creativa. La sua missione è fornire supporto ai nuovi artisti digitali dotati di diverse abilità.

Menzione “Top Digital Company”: Sovranity

Sovranity è una startup mantovana che democratizza la sicurezza informatica per le PMI: protegge il tessuto imprenditoriale e la sovranità digitale europea, semplificando la gestione del rischio e trasformando la resilienza digitale in un valore distintivo sul mercato.

A valutare i progetti è stata una giuria composta da rappresentanti dei partner e realtà interessate alle startup in gara, chiamata a selezionare le startup vincitrici e ad assegnare alcune menzioni speciali dedicate a specifici ambiti di innovazione. I partner dell’iniziativa cureranno i premi, fornendo crediti in serviz pensati ad hoc per le startup della semifinale lombarda del Premio Cambiamenti 2026.

I giurati:

1. Luca Iaia – Responsabile Nazionale CNA Marketing

2. Angelo Bongio – consulente per la sostenibilità CNA Lombardia

3. Federico Mazzotta – Incubation Manager di Startup Builder per Startup GEEKS

4. Rossella Fasola – direttrice degli Affari pubblici di Randstad Italia

5. Fabrizio Ventrice – Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia

6. Federico Morosi – CEO e Co-Founder di Why Only White – startup vincitrice della semifinale

lombarda dell’VII edizione del Premio Cambiamenti.

7. Enzo Russo – Forfirm

8. Cristina Pez – Director Commercial Marketing and Go-to-Market Acer EMEA

9. Fabio Pizzul – Radio Marconi

Le startup vincitrici della finale lombarda accederanno alla finale nazionale del Premio Cambiamenti, in

programma a Roma il 23 aprile, dove si confronteranno con le migliori realtà provenienti da tutte le regioni

italiane. Durante l’evento finale sarà assegnato il premio nazionale del valore di 20.000 euro, oltre a percorsi di

accompagnamento e consulenze specializzate messe a disposizione dagli esperti di CNA. 5000 euro, invece,

andranno invece al secondo e terzo classificato, mentre per le finaliste ci saranno momenti di incontro

con investitori e partner del Premio per un vero boost all’impresa.

«Il Premio Cambiamenti rappresenta da anni un importante punto di osservazione sull’evoluzione dell’imprenditoria innovativa nel nostro Paese – ha dichiarato Giovanni Bozzini, Presidente di CNA Lombardia – Le startup che partecipano a questa iniziativa testimoniano la capacità di tanti giovani imprenditori di trasformare intuizioni, competenze e creatività in progetti imprenditoriali concreti e sostenibili. La Lombardia continua a dimostrare una grande vitalità in questo ambito, grazie a un ecosistema che favorisce la nascita di nuove imprese e la contaminazione tra competenze diverse. Iniziative come il Premio Cambiamenti hanno proprio l’obiettivo di dare visibilità a queste realtà e accompagnarle nel loro percorso di crescita, mettendo in rete idee, talenti e opportunità. Sostenere le startup significa investire nel futuro del sistema produttivo, valorizzando innovazione, sostenibilità e capacità di affrontare le

trasformazioni economiche e tecnologiche in atto».