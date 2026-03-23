Samuele Astuti (Pd): “Dal referendum un segnale forte per la politica”

«Una vittoria importante, nata dal basso». Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti commenta così l’esito del referendum, sottolineando il significato politico del risultato e, soprattutto, l’alta partecipazione registrata anche in provincia di Varese.

«È una vittoria importante, anche perché arriva nonostante l’attivismo in prima persona della premier – afferma Astuti – Un risultato che è il frutto di una campagna elettorale intensa e di una mobilitazione diffusa»

«Siamo di fronte a un risultato che nasce dal basso – prosegue – e si tratta di un “no” nel merito della questione, perché i cittadini hanno capito che questa non era una riforma della giustizia e che non riguardava i problemi veri».

Astuti pone l’accento anche sulla partecipazione al voto, definendola «molto alta» e leggendo in questo dato un segnale positivo per la vita democratica: «In molti comuni della provincia di Varese l’affluenza è stata superiore anche a quella di recenti elezioni amministrative – sottolinea – con un ritorno alle urne di cittadini che negli ultimi anni non avevano votato».

Un elemento che, secondo il consigliere regionale, deve rappresentare uno stimolo per la politica a tornare a occuparsi dei problemi concreti delle persone. Astuti richiama anche una criticità emersa durante la consultazione: «Non bisogna dimenticare che tanti cittadini fuori sede non hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto, ed è una questione che in futuro non può più essere ignorata».

Guardando avanti, il consigliere del Pd indica la necessità di costruire una proposta alternativa all’attuale governo, partendo proprio dal segnale arrivato dalle urne: «Questa grande partecipazione deve spingere la politica a tornare a occuparsi delle problematiche concrete della vita delle persone – conclude – Da qui dobbiamo ripartire per costruire fiducia, consenso e un’alternativa capace di rispondere alle esigenze dei cittadini».