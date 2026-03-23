Samuele Astuti (Pd): “Dal referendum un segnale forte per la politica”
Il consigliere regionale del Partito Democratico sottolinea il valore della partecipazione e invita la politica a tornare a occuparsi dei bisogni concreti dei cittadini
«Una vittoria importante, nata dal basso». Il consigliere regionale del Partito Democratico Samuele Astuti commenta così l’esito del referendum, sottolineando il significato politico del risultato e, soprattutto, l’alta partecipazione registrata anche in provincia di Varese.
«È una vittoria importante, anche perché arriva nonostante l’attivismo in prima persona della premier – afferma Astuti – Un risultato che è il frutto di una campagna elettorale intensa e di una mobilitazione diffusa»
«Siamo di fronte a un risultato che nasce dal basso – prosegue – e si tratta di un “no” nel merito della questione, perché i cittadini hanno capito che questa non era una riforma della giustizia e che non riguardava i problemi veri».
Astuti pone l’accento anche sulla partecipazione al voto, definendola «molto alta» e leggendo in questo dato un segnale positivo per la vita democratica: «In molti comuni della provincia di Varese l’affluenza è stata superiore anche a quella di recenti elezioni amministrative – sottolinea – con un ritorno alle urne di cittadini che negli ultimi anni non avevano votato».
Un elemento che, secondo il consigliere regionale, deve rappresentare uno stimolo per la politica a tornare a occuparsi dei problemi concreti delle persone. Astuti richiama anche una criticità emersa durante la consultazione: «Non bisogna dimenticare che tanti cittadini fuori sede non hanno potuto esercitare il proprio diritto di voto, ed è una questione che in futuro non può più essere ignorata».
Guardando avanti, il consigliere del Pd indica la necessità di costruire una proposta alternativa all’attuale governo, partendo proprio dal segnale arrivato dalle urne: «Questa grande partecipazione deve spingere la politica a tornare a occuparsi delle problematiche concrete della vita delle persone – conclude – Da qui dobbiamo ripartire per costruire fiducia, consenso e un’alternativa capace di rispondere alle esigenze dei cittadini».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.