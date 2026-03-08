Provincia di Varese, leadership femminile negli uffici postali: quasi sette dipendenti su 10 sono donne

Poste Italiane conferma una forte presenza femminile negli uffici postali della provincia di Varese. Secondo i dati diffusi dall’azienda, il 68% del personale impiegato negli uffici postali del territorio è composto da donne e ben 29 uffici sono gestiti da team interamente femminili.

Un dato che racconta un percorso iniziato molti anni fa. Fin dalla sua nascita, infatti, Poste Italiane ha rappresentato uno spazio importante per l’occupazione femminile: inizialmente con ruoli legati all’innovazione tecnologica del telegrafo e oggi con funzioni sempre più centrali anche nell’era digitale e dei servizi finanziari.

Leadership e lavoro di squadra

Tra le figure che rappresentano questa realtà ci sono Antonietta Marrone, referente commerciale per la filiale di Busto Arsizio, e Mariangela Gatto, consulente finanziaria a Solbiate Olona.

«Per coordinare una squadra di circa 20 funzionari commerciali è necessario darsi obiettivi sfidanti e saper motivare le persone – spiega Antonietta Marrone – Ma queste caratteristiche da sole non bastano. Credo sia fondamentale essere sempre umili e rispettosi con i colleghi per ottenere a nostra volta rispetto ed avere la giusta autorevolezza quando si interagisce. L’ingrediente che però rende ogni giorno il nostro lavoro un vero lavoro di squadra è la generosità emotiva, la capacità di comprendersi ed aiutarsi a vicenda anche nei momenti più complessi».

Il valore della relazione con le persone è al centro anche del lavoro di Mariangela Gatto: «Essere una consulente finanziaria in Poste per me vuol dire principalmente prendermi cura dei clienti che si rivolgono a noi. Alla base del nostro lavoro c’è un rapporto di fiducia con le persone: l’empatia che noi donne riusciamo a mettere con i clienti, unita a un’ottima capacità di ascolto, sono le nostre armi vincenti quotidiane».

La consulente sottolinea anche il percorso personale costruito all’interno dell’azienda: «Poste ha sempre creduto nelle mie capacità e io ho sempre colto le opportunità che si sono presentate sulla mia strada. Anche ora che sono mamma di Mattia riesco a conciliare la vita familiare con le soddisfazioni lavorative».

I riconoscimenti a Poste Italiane

L’attenzione alle politiche del lavoro e alla valorizzazione delle persone ha portato anche quest’anno a un importante riconoscimento: per il settimo anno consecutivo Poste Italiane ha ottenuto la certificazione “Top Employers”, che individua a livello internazionale le aziende con le migliori politiche di gestione delle risorse umane.

Il Top Employers Institute ha riconosciuto in particolare l’impegno dell’azienda nel promuovere una cultura organizzativa orientata alla partecipazione, all’innovazione e alla creazione di valore condiviso. La certificazione si aggiunge ad altri riconoscimenti ottenuti da Poste Italiane nell’ambito della sostenibilità e della responsabilità sociale, tra cui Equileap Gender Equality Eurozone 100 e Stoxx Global ESG Leaders.

La cartolina per la Giornata della Donna

In occasione dell’8 marzo, Poste Italiane celebra anche quest’anno la Giornata Internazionale della Donna con una cartolina filatelica dedicata. Il prodotto è pensato sia per i collezionisti sia per chi vuole ricordare la ricorrenza con un messaggio speciale da inviare a una persona cara. Il prodotto filatelico è disponibile negli uffici postali con sportello filatelico oltre che negli Spazi Filatelia del territorio.