Referendum giustizia, a Gazzada un incontro pubblico del Comitato del No
Venerdì 6 marzo alle 21 al circolo di via Roma l’iniziativa aperta alla cittadinanza con il giurista Giuseppe Battarino e l’avvocata Elisabetta Cioffi
Un incontro pubblico per discutere del referendum e confrontarsi sui temi al centro della consultazione.
È quello in programma venerdì 6 marzo alle 21 al salone superiore del circolo di Gazzada Schianno, in via Roma 59, organizzato dal Comitato del No.
La serata sarà dedicata a un momento di approfondimento aperto alla cittadinanza e vedrà la partecipazione del giurista Giuseppe Battarino e dell’avvocata Elisabetta Cioffi, che interverranno sui contenuti e sugli aspetti giuridici legati al referendum. A moderare l’incontro sarà l’avvocato Mario Lotti.
