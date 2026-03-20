Prevenzione dei tumori maschili, un incontro pubblico gratuito a Gazzada Schianno
Venerdì 27 marzo alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare di Villa De Strens, serata informativa con il dottor Paolo Bernacchi, medico specialista in Urologia
Il Comune di Gazzada Schianno organizza un incontro pubblico gratuito dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, in programma venerdì 27 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Villa De Strens.
Relatore della serata sarà il Dottor Paolo Bernacchi, medico specialista in Urologia, che affronterà i principali temi legati alla salute maschile. Durante l’incontro si parlerà di tumore alla prostata e tumore ai testicoli, con particolare attenzione ai fattori di rischio, ai sintomi da non sottovalutare e all’importanza della diagnosi precoce.
L’Amministrazione comunale rivolge un invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione anche alle fasce più giovani della popolazione. Il tema dei tumori maschili è infatti spesso associato esclusivamente all’età adulta avanzata. Tuttavia, il tumore ai testicoli presenta una maggiore incidenza proprio tra i giovani, in particolare nella fascia compresa tra i 18 e i 25 anni.
Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle buone pratiche di prevenzione, tra cui l’autocontrollo e gli screening consigliati, strumenti essenziali per intervenire tempestivamente e migliorare le possibilità di cura.
L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale per la promozione della salute e della prevenzione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.