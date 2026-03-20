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Prevenzione dei tumori maschili, un incontro pubblico gratuito a Gazzada Schianno

Venerdì 27 marzo alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare di Villa De Strens, serata informativa con il dottor Paolo Bernacchi, medico specialista in Urologia

medico

Il Comune di Gazzada Schianno organizza un incontro pubblico gratuito dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, in programma venerdì 27 marzo alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Villa De Strens.

Relatore della serata sarà il Dottor Paolo Bernacchi, medico specialista in Urologia, che affronterà i principali temi legati alla salute maschile. Durante l’incontro si parlerà di tumore alla prostata e tumore ai testicoli, con particolare attenzione ai fattori di rischio, ai sintomi da non sottovalutare e all’importanza della diagnosi precoce.

L’Amministrazione comunale rivolge un invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione anche alle fasce più giovani della popolazione. Il tema dei tumori maschili è infatti spesso associato esclusivamente all’età adulta avanzata. Tuttavia, il tumore ai testicoli presenta una maggiore incidenza proprio tra i giovani, in particolare nella fascia compresa tra i 18 e i 25 anni.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato alle buone pratiche di prevenzione, tra cui l’autocontrollo e gli screening consigliati, strumenti essenziali per intervenire tempestivamente e migliorare le possibilità di cura.
L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione comunale per la promozione della salute e della prevenzione.

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Pubblicato il 20 Marzo 2026
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