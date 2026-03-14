Riparte il campionato: il Varese va a caccia di punti ad Asti

Il Varese si rimette in marcia e fa rotta verso Asti con l’obiettivo di dare continuità al prezioso successo ottenuto contro il Vado prima della sosta. Domenica 15 marzo, al “Censin-Bosia” (ore 14.30), i biancorossi tornano a misurarsi con il campionato di Serie D cercando di scacciare definitivamente i fantasmi di un periodo altalenante, segnato da prestazioni positive ma anche da cadute improvvise che hanno frenato il cammino della squadra di mister Andrea Ciceri.

Tra il rilancio e i fantasmi del passato

La continuità è la vera grande assente in casa biancorossa. Se la vittoria con il Vado ha ridato morale, negli occhi di tifosi e addetti ai lavori restano ancora impresse le immagini del clamoroso passaggio a vuoto di Romentino, uno dei momenti più bassi dell’anno. Quei blackout improvvisi hanno trasformato potenziali punti in rimpianti, impedendo al gruppo di Ciceri di occupare posizioni più consone al blasone della piazza. La trasferta di Asti diventa quindi un esame di maturità: non per la classifica, ma per la dignità di un finale di stagione che deve servire a capire chi è davvero da Varese.

Un test per il domani al “Censin Bosia”

Al “Censin Bosia” (fischio d’inizio ore 14:30) si giocherà soprattutto per l’orgoglio e per il domani. Con le posizioni di testa ormai distanti, questo scorcio finale di campionato rappresenta un lungo casting a cielo aperto. La società osserva e valuta: chi non dimostrerà la giusta fame in queste ultime otto gare difficilmente farà parte del progetto che verrà. All’andata finì con uno 0-2 che aprì una ferita profonda; domenica il Varese ha l’occasione di dimostrare che, nonostante le amnesie di questa stagione, la squadra ha ancora voglia di lottare.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XVVII GIORNATA

Asti – Varese; Cairese – Derthona; Chisola – Saluzzo; Gozzano – Club Milano; Lavagnese – Imperia; NovaRomentin – Sanremese; Vado – Ligorna; Valenzana – Sestri Levante; Biellese – Celle Varazze.

CLASSIFICA: Ligorna 59; Vado 58; Sestri Levante, Chisola 47; Biellese 43; Varese 42; Saluzzo 37; Sanremese, Imperia 35; Valenzana 32; Derthona 31; Gozzano, Cairese 29; Asti, Celle Varazze 25; Lavagnese, Club Milano 23; NovaRomentin (-1) 20.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.