Sanità lombarda, Carzeri e Licata (Forza Italia): “Serve cambio di passo, Forza Italia pronta a scelte coraggiose”

“Forza Italia in Lombardia ha avviato un nuovo percorso di impegno e di iniziativa politica per migliorare la sanità regionale. Il convegno di oggi rappresenta un punto di ripartenza, nei territori e in Regione, per affrontare, con rinnovata consapevolezza e senza conservatorismi, le principali criticità del sistema sanitario lombardo, mettendo insieme esperti, progettualità e buona Politica, quella che ha il coraggio di passare dalle parole ai fatti”, così Giuseppe Licata (Forza Italia), consigliere regionale e membro della commissione Sanità, che ha moderato il convegno intitolato «Sanità Lombarda: il momento di scelte coraggiose», tenutosi questa mattina a Milano, nel corso del quale sono intervenuti, in qualità di esperti, Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale Ordine Professioni Infermieristiche, Giovanni Pavesi, dell’Agenzia Italiana del Farmaco, Luca Degani, Presidente Uneba Lombardia, Marco Magri, Direttore Cooperativa dei Medici di Medicina Generale Cosma e Marco Trivelli, Direttore Generale Asst Lecco.

Dopo i saluti iniziali dell’On. Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, l’incontro è stato introdotto dalla consigliera regionale Claudia Carzeri (Forza Italia), anch’essa membro della commissione Sanità e già promotrice di diverse iniziative sul tema sanitario, tra cui la Legge Regionale dedicata diagnosi, la cura e il trattamento del dolore pelvico cronico. “Il diritto alla salute – dichiara Carzeri – sancito dall’articolo 32 della Costituzione, impone oggi una riflessione sulla sostenibilità del sistema sanitario, dall’aumento della spesa farmaceutica alla necessità di garantire appropriatezza prescrittiva e una vera integrazione tra specialisti e medici di medicina generale. Al centro della discussione anche il rafforzamento della medicina territoriale e delle ASST, la presa in carico del paziente cronico, il ruolo strategico delle RSA e la carenza di infermieri. Una sfida che richiede di ripensare organizzazione e formazione delle professioni sanitarie, valorizzando il lavoro sul campo e il contributo dei professionisti della sanità”.

Spiega Licata: “La carenza di infermieri e di medici di medicina generale, le lunghe liste d’attesa per le visite specialistiche, la scarsità di presidi sanitari di prossimità: queste sono alcune delle criticità del nostro sistema sanitario, che si ripercuotono sulla qualità della vita dei cittadini, oltre che sulle condizioni di lavoro degli stessi professionisti, costretti a sopperire alle difficoltà con la dedizione, a discapito del proprio benessere lavorativo. In questo quadro, il costante invecchiamento della popolazione rappresenta un elemento di ulteriore complessità, che renderà sempre più cogente la necessità di servizi sanitari efficienti e innovativi, che rispondano alle nuove istanze della popolazione”.

Molti gli spunti progettuali emersi nel corso del confronto, Claudia Carzeri ne elenca alcuni: “Bisogna rivedere il modello di RSA. Partire dall’integrazione del ruolo centrale delle Case di Comunità, non solo come erogatori di servizi, ma come punto organizzativo di indirizzo – prosegue Carzeri – il principio di sussidiarietà deve tornare ad essere il modello principale del sistema regionale lombardo, partendo dalla sanità”.

Concludono Carzeri e Licata: “Il potenziamento del sistema sanitario regionale rappresenta una delle sfide più importanti e complesse per la nostra Regione e il Paese. Nessuno ha la bacchetta magica, ma serve un cambio di passo, partendo da un lavoro di studio e di confronto e da un’azione politica determinata e orientata ai risultati, che infranga anche schemi del passato. Forza Italia è pronta a fare scelte coraggiose”.