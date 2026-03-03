Servizio Civile a Busto Arsizio: 21 posti disponibili tra musei, biblioteca e sociale
Pubblicato il nuovo bando per i volontari. Domande entro l’8 aprile: ecco i progetti finanziati per il Comune
Si aprono le porte del Comune per ventuno giovani che vogliano mettersi alla prova con il Servizio Civile Universale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha infatti pubblicato il bando ordinario 2026, confermando il finanziamento di 21 progetti per la città di Busto Arsizio.
Dalla cultura alla viabilità, i settori d’impiego sono variegati e puntano a offrire ai ragazzi un’esperienza di cittadinanza attiva e formazione professionale direttamente all’interno della macchina comunale.
I settori d’intervento
Il Comune ha distribuito i posti disponibili per coprire diverse aree strategiche del territorio:
Cultura: 4 posti per la Biblioteca e 4 posti per i Musei cittadini.
Scuola: 5 posti dedicati alla Pubblica istruzione.
Territorio: 6 posti per la Viabilità.
Welfare: 2 posti per i Servizi sociali.
Requisiti e modalità di partecipazione
Gli aspiranti volontari hanno tempo fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 per presentare la propria candidatura. La procedura è esclusivamente digitale: la domanda va inviata attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), accessibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.
Per accedere al sistema è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della CIE (Carta di Identità Elettronica).
Dove trovare informazioni
Tutti i dettagli sui singoli progetti, i requisiti specifici e le attività previste sono consultabili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili o sul portale www.scanci.it, dove sono elencati i progetti approvati per i vari Enti locali.
Si tratta di un’occasione importante per i giovani del territorio che desiderano dedicare un anno al bene comune, ricevendo in cambio un assegno mensile e crediti formativi utili per il proprio futuro percorso accademico o lavorativo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.