Servizio Civile a Busto Arsizio: 21 posti disponibili tra musei, biblioteca e sociale

Si aprono le porte del Comune per ventuno giovani che vogliano mettersi alla prova con il Servizio Civile Universale. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili ha infatti pubblicato il bando ordinario 2026, confermando il finanziamento di 21 progetti per la città di Busto Arsizio.

Dalla cultura alla viabilità, i settori d’impiego sono variegati e puntano a offrire ai ragazzi un’esperienza di cittadinanza attiva e formazione professionale direttamente all’interno della macchina comunale.

I settori d’intervento

Il Comune ha distribuito i posti disponibili per coprire diverse aree strategiche del territorio:

Cultura: 4 posti per la Biblioteca e 4 posti per i Musei cittadini.

Scuola: 5 posti dedicati alla Pubblica istruzione.

Territorio: 6 posti per la Viabilità.

Welfare: 2 posti per i Servizi sociali.

Requisiti e modalità di partecipazione

Gli aspiranti volontari hanno tempo fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 per presentare la propria candidatura. La procedura è esclusivamente digitale: la domanda va inviata attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL), accessibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per accedere al sistema è necessario essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o della CIE (Carta di Identità Elettronica).

Dove trovare informazioni

Tutti i dettagli sui singoli progetti, i requisiti specifici e le attività previste sono consultabili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili o sul portale www.scanci.it, dove sono elencati i progetti approvati per i vari Enti locali.

Si tratta di un’occasione importante per i giovani del territorio che desiderano dedicare un anno al bene comune, ricevendo in cambio un assegno mensile e crediti formativi utili per il proprio futuro percorso accademico o lavorativo.