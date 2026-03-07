Solbiate Olona ha il suo sindaco junior: il consiglio comunale dei ragazzi si insedia in municipio

Sabato mattina, 7 marzo, il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Solbiate Olona si è ufficialmente insediato in una cerimonia che si è tenuta in sala consiliare alla presenza del sindaco Lucio Ghioldi, dell’assessora Giada Martucci e della dirigente scolastica professoressa Tripoli.

Ad aprire la cerimonia è stata proprio l’assessora Martucci, che ha voluto sottolineare la portata del momento: il consiglio comunale dei ragazzi torna a Solbiate Olona dopo anni di sospensione. «Dare voce ai giovani non è solo un gesto simbolico, ma una scelta concreta di responsabilità istituzionale», ha detto Martucci, che ha definito la riattivazione del progetto uno degli obiettivi coltivati fin dall’inizio del suo mandato.

Il momento centrale è stato il giuramento di Andrea Piloni, alunno di terza media eletto sindaco junior, che ha promesso di svolgere il proprio mandato «Con impegno e lealtà, per l’affermazione dei diritti e dei doveri dei ragazzi verso le istituzioni e verso la comunità cittadina». Ghioldi ha raccolto il giuramento e gli ha consegnato la fascia tricolore.

Piloni ha poi raccontato il percorso che lo ha portato all’elezione — dalle presentazioni in aula magna alle votazioni per alternanza di genere — e ha annunciato una novità: parteciperà, in rappresentanza del consiglio comunale dei ragazzi, al viaggio istituzionale a Strasburgo dal 9 all’11 marzo, con visita al Parlamento Europeo e un incontro con l’europarlamentare Caterina Chinnici.

A seguire ha preso la parola la vicesindaca Alice Zenobio, classe 1B, che ha sottolineato come la formula del consiglio comunale dei ragazzi si regga sull’alleanza tra scuola, comune e associazioni. Ha anticipato anche la possibile partecipazione al terzo Raduno Nazionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi, in programma il 13 aprile ad Albizzate con il titolo Oggi idee, domani scelte.

Zenobio ha poi chiamato uno a uno i dieci consiglieri, che hanno preso posto e presentato i rispettivi progetti. Stefano Conato ha proposto tornei sportivi in orario scolastico; Gabriele Martinelli uno spazio di comunicazione sui social e sul sito della scuola, con possibilità di inviare comunicati anche alla stampa locale; Ylenia Filippelli incontri con esperti su disturbi alimentari e ansia giovanile; Giulia Como una festa di fine anno in collaborazione con il Comitato Genitori. Samuele Cassinerio ha illustrato un’idea di autofinanziamento legato agli eventi, con una quota libera destinata anche a progetti umanitari sul territorio. Alessandro Hoban ha proposto “multe di cortesia” firmate dai ragazzi per sensibilizzare chi parcheggia in modo selvaggio davanti alla scuola; Viola Torretta incontri di orientamento peer-to-peer sulle scuole superiori; Suendi Azizi un progetto di abbellimento degli spazi scolastici con murales, orti e angoli verdi; Greta Mare momenti di confronto tra alunni di prima e di terza per condividere esperienze e ridurre l’ansia del passaggio alle superiori.

A chiudere è stato Luca Ceravolo, che ha passato prima la parola ai vice — Tecla Rossini e Tommaso Debole, intervenuti dal pubblico — e poi ha concluso con una nota di realismo e ambizione insieme: non tutto il programma potrà essere realizzato entro la fine dell’anno, ma ciò che resterà incompiuto diventerà eredità per il prossimo consiglio comunale dei ragazzi.