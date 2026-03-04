Spazzatrice si ribalta a Somma Lombardo sulla strada statale 336: nessun ferito

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, 3 marzo, nel territorio di Somma Lombardo, lungo la statale 336. Intorno alle 23.15 un autocarro spazzatrice adibito alla pulizia stradale si è ribaltato su un fianco mentre percorreva l’arteria. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Successivamente è stata fatta arrivare un’autogrù dal comando di Milano per raddrizzare il veicolo e riposizionarlo sulla carreggiata. Non si registrano feriti.