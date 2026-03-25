TD-Group a servizio del pulito e oltre
Da oltre 30 anni al fianco delle aziende del territorio, TD-Group è oggi un punto di riferimento a Varese per pulizie professionali, pest control, forniture e noleggio di attrezzature
Con oltre trent’anni di esperienza e una crescita costante nel tempo, TD-Group rappresenta una realtà solida e radicata nel territorio della provincia di Varese. Alla guida dell’azienda c’è Diego Trogher, titolare e amministratore unico, che ha sviluppato un’impresa capace di offrire servizi completi nel mondo della pulizia professionale e non solo. Oggi TD-Group conta oltre 100 dipendenti e ha la sua sede operativa a Galliate Lombardo, dove trovano spazio uno showroom, un autolavaggio con due portali e una lavanderia self service, a testimonianza di un’offerta ampia e in continua evoluzione.
Servizi di pulizia professionale: specializzazione e competenza
Uno dei pilastri dell’attività di TD-Group è la divisione dedicata alle pulizie professionali, con una forte specializzazione in ambito industriale. L’azienda è in grado di intervenire in contesti complessi, garantendo standard elevati e soluzioni su misura. Tra i servizi offerti:
- Pulizie industriali professionali
- Pulizia di vetrate e facciate
- Pulizia di pannelli fotovoltaici, particolarmente richiesta nei mesi tra aprile e giugno
Un’offerta che risponde alle esigenze di aziende, capannoni e realtà produttive, dove efficienza e sicurezza sono fondamentali.
Pest control: soluzioni efficaci per aziende e ambienti produttivi
Accanto ai servizi di pulizia, TD-Group ha sviluppato una divisione specializzata nel pest control, sempre più richiesta soprattutto in ambito industriale e alimentare. I servizi includono:
- Derattizzazione con installazione e monitoraggio di trappole
- Controllo e gestione degli insetti
- Disinfestazioni speciali
Interventi mirati, programmabili e conformi alle normative, pensati per garantire ambienti sicuri e controllati.
Vendita prodotti e attrezzature per la pulizia professionale
TD-Group è anche un punto di riferimento per la fornitura di prodotti per la pulizia professionale. Un servizio pensato per aziende, uffici, strutture pubbliche e attività commerciali. Tra le principali soluzioni:
- Dispenser per bagni e aree pubbliche
- Sistemi di profumazione, anche a noleggio
- Carta professionale (marchi come Papernet e Tork)
- Detergenti professionali e per lavanderie
- Attrezzature manuali come carrelli, secchi, scope e panni
Un’offerta completa, che consente alle aziende di trovare in un unico interlocutore tutto ciò che serve per la gestione della pulizia quotidiana.
Abbigliamento da lavoro e DPI: sicurezza e personalizzazione
Un’altra area strategica è quella dedicata alla vendita di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI). TD-Group propone:
- Scarpe da lavoro
- Abbigliamento professionale personalizzabile con loghi aziendali
- DPI come guanti, mascherine e caschetti
Tra i marchi trattati figurano Diadora, U-Power, Payper e Showa, sinonimo di qualità e affidabilità.
Noleggio e vendita macchine professionali
L’azienda offre anche un servizio completo di vendita e noleggio di macchine per la pulizia professionale, sia per uso industriale che domestico. Tra le soluzioni disponibili:
- Lavapavimenti, spazzatrici e aspiratori industriali
- Idropulitrici dei marchi Kärcher e IP Cleaning
- Macchine per uso hobbistico/domestico
- Noleggio a breve e lungo termine
A questo si aggiungono servizi stagionali e specifici come:
- Raffrescatori per ambienti industriali nel periodo estivo
- Generatori di aria calda per i mesi invernali
- Lavatrici ed essiccatoi industriali
Assistenza e manutenzione: un servizio continuo
A completare l’offerta, TD-Group garantisce un servizio di assistenza tecnica su macchine professionali, fondamentale per assicurare continuità operativa alle aziende. I servizi includono:
- Manutenzione ordinaria
- Interventi straordinari
- Programmi di manutenzione pianificata
Un supporto costante che permette alle imprese di lavorare senza interruzioni e con macchinari sempre efficienti.
Un partner unico per le aziende del territorio
Grazie a un’offerta integrata che spazia dalle pulizie al pest control, dalla fornitura di prodotti fino al noleggio e assistenza di macchinari, TD-Group si propone come partner unico per le aziende del territorio varesino. Una realtà che, partendo dal “pulito”, ha saputo costruire nel tempo un sistema completo di servizi, capace di rispondere alle esigenze di settori diversi con competenza, affidabilità e presenza sul territorio.
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