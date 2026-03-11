Da lunedì 16 a venerdì 27 marzo torna a Castellanza la “Settimana della Solidarietà Alimentare”, l’iniziativa promossa dalla Mensa del Padre Nostro ODV con il patrocinio del Comune di Castellanza. Due settimane durante le quali le scuole della città saranno il cuore pulsante di una raccolta di generi alimentari non deperibili destinati alle famiglie bisognose del territorio.

Il meccanismo è semplice e ormai rodato: studenti e famiglie sono invitati a portare nelle proprie scuole prodotti alimentari a lunga conservazione. I volontari dell’associazione provvederanno poi a raccoglierli e a distribuirli alle persone assistite dalla Mensa del Padre Nostro. I prodotti di cui c’è maggiore necessità sono latte a lunga conservazione, biscotti per la colazione, biscotti Plasmon, riso, pasta, tonno, olio e zucchero.

Lo scorso anno, al termine di quella che era nata come una settimana e si era poi trasformata in quindici giorni di raccolta, prolungata su richiesta delle stesse scuole, sono state raccolte 108 scatole e cinque borse di alimenti. Un risultato che aveva superato ogni aspettativa e che aveva coinvolto tutti gli istituti scolastici cittadini, dai nidi alle scuole secondarie, con l’Istituto Maria Ausiliatrice che da solo aveva contribuito con 52 scatole, quasi la metà del totale.

Numeri che raccontano che la raccolta alimentare castellanzese va oltre la solidarietà occasionale: raccontano una comunità capace di mobilitarsi concretamente attorno ai più vulnerabili. La raccolta terminerà il giorno venerdì 27 marzo e il giorno successivo, sabato 28 marzo, i volontari della Mensa del Padre Nostro saranno presenti nella loro sede associativa di piazza Soldini (entrata da piazza Mercato) dalle 9 alle 12, dove tutti i cittadini che lo desiderano potranno portare i generi alimentari per siostenere ulteriormente la raccolta. Per informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 351.0124334 o scrivere a mensadelpadrenostro@libero.it.