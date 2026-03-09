Traffico di cocaina nel Luganese: arrestato un uomo di 27 anni
Un'operazione congiunta tra Polizia cantonale e Città di Lugano ha portato al fermo di un cittadino albanese trovato in possesso di droga e materiale per il confezionamento
Fermato nel Luganese un uomo di 27 anni nell’ambito di un’importante operazione antidroga condotta dalla Polizia cantonale. L’arresto, avvenuto lo scorso 5 marzo ma reso noto oggi, riguarda un cittadino albanese residente in Albania, sospettato di essere una figura centrale in un traffico di cocaina sul territorio svizzero. L’inchiesta, coordinata dalla magistratura ticinese, ha portato al sequestro di droga e denaro contante.
Il blitz e il sequestro
L’operazione è scattata a seguito di un’indagine approfondita svolta in stretta collaborazione con i servizi antidroga della Polizia Città di Lugano. Durante l’intervento, gli agenti hanno perquisito sia l’uomo che i locali a sua disposizione, trovando conferme ai sospetti investigativi.
«Le perquisizioni – spiegano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale – hanno permesso di rinvenire un’ottantina di grammi di cocaina, oggetti atti al confezionamento di stupefacenti nonché alcune migliaia di franchi in contanti».
Le accuse e la convalida
Le ipotesi di reato formulate nei confronti del 27enne sono pesanti: si parla di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. La gravità degli indizi ha spinto il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) a confermare la misura restrittiva della libertà per l’indagato, che rimane dunque in carcere in attesa dei prossimi sviluppi giudiziari.
Il coordinamento dell’inchiesta
L’indagine ha visto il coinvolgimento di diverse forze dell’ordine, tra cui anche la Polizia del Vedeggio, a testimonianza della capillarità dei controlli nella regione. Il coordinamento delle attività investigative è affidato alla Procuratrice pubblica Anna Fumagalli, che dovrà ora ricostruire l’intera rete del traffico e stabilire la destinazione dello stupefacente sequestrato.
