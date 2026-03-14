Trofeo Alfredo Binda: presentazione delle squadre al Teatro Sociale di Luino

A causa delle previsioni meteo che indicano pioggia per tutta la giornata di domani, la presentazione ufficiale delle squadre del Trofeo Alfredo Binda e del Piccolo Trofeo Alfredo Binda non si svolgerà all’aperto come inizialmente previsto.

Per non privare la cittadinanza e gli appassionati di uno dei momenti più attesi del weekend della corsa, Cycling Sport Promotion e il Comune di Luino hanno deciso di trasferire l’evento all’interno del Teatro Sociale di Luino, in Corso XXV Aprile 11B, mantenendo invariato il programma.

La presentazione delle squadre del Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano è prevista alle ore 16.00, mentre alle ore 16.30 sarà la volta delle squadre del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, prova del calendario UCI Women’s WorldTour.

La presentazione delle squadre rappresenta uno dei momenti più suggestivi della vigilia: l’occasione per conoscere da vicino le atlete che domenica si sfideranno sulle strade delle Valli del Verbano.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: riempiamo il Teatro Sociale di Luino per accogliere e applaudire le cicliste provenienti da tutto il mondo, protagoniste domenica del 27° Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio e del 13° Piccolo Trofeo Alfredo Binda – Valli del Verbano.