Tutto in una notte. Bollani trasforma il Vittoriale in tempio del jazz

Esistono serate che scivolano via come sabbia tra le dita. E poi ci sono quelle che si cristallizzano nella memoria, sospese tra cielo e terra, dove il tempo smette di scorrere trasformandosi in pura emozione, di quelle che durano per sempre. Una di queste sarà il prossimo 6 luglio, quando Il Vittoriale degli Italiani sarà teatro di una di quelle notti impossibili da dimenticare.

Stefano Bollani torna, dopo cinque anni di silenzio, al Festival Tener-a-mente, e lo fa in maniera del tutto inedita. Stavolta porterà con sé l’orchestra perfetta, per una notte da ricordare, creando un caleidoscopico insieme di voci e strumenti, che trasformeranno le pietre secolari di Gardone in una cattedrale sonora. “Tutta Vita Live” infatti, non sarà un semplice concerto, ma un rito collettivo, una celebrazione della musica come linguaggio universale dell’anima.

Il palco si trasformerà in un crocevia di generazioni, un punto d’incontro tra chi ha scritto la storia del jazz italiano e chi ne sta creando il futuro. Le trombe di Enrico Rava e Paolo Fresu dialogheranno come vecchi amici ritrovati, mentre il sax di Daniele Sepe disegnerà arabeschi nell’aria della sera. E poi la fisarmonica di Antonello Salis, che respirerà come un mantice antico capace di insufflare aria alimentando il sacro fuoco del jazz, mentre il contrabbasso di Ares Tavolazzi farà vibrare la terra, accompagnato dalla batteria di Roberto Gatto, a lui il compito di scandire in maniera ritmica, il battito dell’enorme cuore del collettivo di musicisti.

Ma la magia continuerà anche su un altro livello, quello dei giovani. A loro il compito di portare quella bellezza fresca e cristallina: le chitarre di Matteo Mancuso e Christian Mascetta, capaci di far cantare le corde come fossero voci umane, loro due, con quel sorriso guascone di chi sembra non temere nulla. E infine lei, Frida Bollani Magoni, con quella voce che sa farsi sussurro e tempesta nel giro di pochi istanti, come accade nelle sere d’estate quando i lampi precedono il tuono. La sua voce è carezza e grido, capace di penetrare l’anima dello spettatore come una lama di luce.

Dieci musicisti. Dieci mondi. Un’unica, pulsante, irripetibile sinfonia. La magia inizierà la sera del 6 luglio, quando le luci si spegneranno e sul grande schermo apparirà “Tutta Vita”, il film-documentario di Valentina Cenni.

Poi toccherà ai musicisti, alla maniera di Bollani, niente copioni, niente schemi precostituiti. Improvvisazione di dieci musicisti che si divertono a suonare, alla ricerca dell’essenza delle note. Note che, prima di librarsi nel cielo, trascineranno il pubblico all’interno di quella dimensione, intima e sospesa, che solo la musica è in grado di creare, generando la bellezza di quell’attimo che non si ripete, ma che rimane lì, nell’anima.

Biglietti e info:

sul sito www.anfiteatrodelvittoriale.it – per informazioni: info@anfiteatrodelvittoriale.it

Prezzi:

Platea I settore € 69 + diritti di prevendita

Platea II settore e gradinata numerata € 60 + diritti di prevendita

Platea non numerata € 43 + diritti di prevendita

Gradinata non numerata € 52 + diritti di prevendita