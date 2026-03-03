Un anno senza Raffaele Nurra: una messa suffragio nella chiesa di San Giuseppe a Varese

Nel giorno del primo anniversario della scomparsa di Raffaele Nurra, architetto varesino prematuramente spentosi il 10 marzo 2025 all’età di 62 anni, è stata annunciata una Santa Messa in suffragio. L’appuntamento è fissato per martedì 10 marzo 2026 alle ore 18 nella storica chiesa di San Giuseppe, cuore barocco del centro di Varese.

La celebrazione, organizzata dalla famiglia e dagli amici, intende onorare la memoria di un professionista leale e visionario, attivo nell’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese come consigliere e delegato al Tavolo Tecnico regionale per il Prezziario 2025, e si era anche occupato della proposta di legge sull’equo compenso a tutela della professione degli architetti. A livello nazionale, era membro del Gruppo Operativo ONSAI LLPP del Cnappc.

Direttore tecnico di N15ATELIER srl e fondatore di RNA – Raffaele Nurra Architetto dal 1990, divideva la sua attività tra Varese e Santa Croce sull’Arno (PI) ed era docente all’Università dell’Insubria. Nurra tra le sue attività ha organizzato il concorso di idee nazionale per la riqualificazione della sede di Materia, la nuova sede di VareseNews. E’ stato inoltre presidente di Expo Village 2015 e presidente dell’associazione culturale “Persone & Città“.

Leale e impegnato socialmente, era un appassionato di politica, amava suonare la chitarra ed era un interista viscerale: sui social si definiva “Leale sempre. Ubbidiente mai”.