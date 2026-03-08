Un marzo di eventi all’ex Cinema Vittoria di Varese tra arte, teatro e visite guidate
Un calendario di iniziative promosso dall’associazione Lavori in corso riporta vita nello storico spazio di via Bagaini con esposizioni artistiche, uno spettacolo teatrale e incontri dedicati alla cultura locale
L’ex Cinema Vittoria di Varese torna ad animarsi nel mese di marzo con una nuova serie di iniziative promosse dall’associazione Lavori in corso, che continua a trasformare lo storico spazio di via Bagaini in un luogo di incontro tra cultura, arte e comunità. Fino al 22 marzo sono in programma mostre, spettacoli e visite guidate che accompagneranno il pubblico alla scoperta di creatività e memoria cittadina.
Mostra di manufatti e arte dal vivo
Ad aprire il calendario un’esposizione che raccoglie i lavori di alcuni soci dell’associazione. In mostra soprattutto manufatti artistici e capi di abbigliamento di seconda mano, in linea con lo spirito creativo e di riuso che caratterizza le attività del gruppo.
Ad arricchire l’esposizione ci sarà anche la presenza di un giovane artista, che presenterà i propri quadri e realizzerà alcune opere dipingendo dal vivo durante le giornate di apertura. L’esposizione sarà visitabile fino al 22 marzo.
A teatro con “Ci ha rovinati Ray Charles”
Il primo appuntamento dal vivo è previsto venerdì 13 e sabato 14 marzo alle 18 con lo spettacolo “Ci ha rovinati Ray Charles – 1978, la vera storia del primo teatro tenda di Varese”.
Si tratta di un racconto semiserio di una “catastrofica impresa di successo”, scritto e interpretato da Massimo Maritan, che ripercorre un episodio curioso della storia dello spettacolo cittadino. Con lui sul palco anche Betty Colombo, attrice, e Giusy Consoli, cantante.
Il libro su Giovanni Bagaini
Il programma proseguirà venerdì 20 marzo alle ore 18 con un incontro della rassegna Aloud abrigliasciolta. L’editore incontrerà Marco Tavazzi, autore di uno studio dedicato alla figura di Giovanni Bagaini, figura significativa del giornalismo locale e della storia culturale della città.
Le giornate FAI
A chiudere il ciclo di appuntamenti saranno le giornate FAI, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. In entrambe le giornate sarà possibile partecipare a visite guidate all’interno dell’ex Cinema Vittoria, dalle 10 alle 18, per scoprire da vicino la storia e gli spazi di uno dei luoghi simbolo della vita culturale varesina.
L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel percorso con cui l’associazione Lavori in corso sta riportando vita e attività culturali nello storico edificio di via Bagaini, trasformandolo sempre più in uno spazio aperto alla città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.