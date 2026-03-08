Un marzo di eventi all’ex Cinema Vittoria di Varese tra arte, teatro e visite guidate

L’ex Cinema Vittoria di Varese torna ad animarsi nel mese di marzo con una nuova serie di iniziative promosse dall’associazione Lavori in corso, che continua a trasformare lo storico spazio di via Bagaini in un luogo di incontro tra cultura, arte e comunità. Fino al 22 marzo sono in programma mostre, spettacoli e visite guidate che accompagneranno il pubblico alla scoperta di creatività e memoria cittadina.

Mostra di manufatti e arte dal vivo

Ad aprire il calendario un’esposizione che raccoglie i lavori di alcuni soci dell’associazione. In mostra soprattutto manufatti artistici e capi di abbigliamento di seconda mano, in linea con lo spirito creativo e di riuso che caratterizza le attività del gruppo.

Ad arricchire l’esposizione ci sarà anche la presenza di un giovane artista, che presenterà i propri quadri e realizzerà alcune opere dipingendo dal vivo durante le giornate di apertura. L’esposizione sarà visitabile fino al 22 marzo.

A teatro con “Ci ha rovinati Ray Charles”

Il primo appuntamento dal vivo è previsto venerdì 13 e sabato 14 marzo alle 18 con lo spettacolo “Ci ha rovinati Ray Charles – 1978, la vera storia del primo teatro tenda di Varese”.

Si tratta di un racconto semiserio di una “catastrofica impresa di successo”, scritto e interpretato da Massimo Maritan, che ripercorre un episodio curioso della storia dello spettacolo cittadino. Con lui sul palco anche Betty Colombo, attrice, e Giusy Consoli, cantante.

Il libro su Giovanni Bagaini

Il programma proseguirà venerdì 20 marzo alle ore 18 con un incontro della rassegna Aloud abrigliasciolta. L’editore incontrerà Marco Tavazzi, autore di uno studio dedicato alla figura di Giovanni Bagaini, figura significativa del giornalismo locale e della storia culturale della città.

Le giornate FAI

A chiudere il ciclo di appuntamenti saranno le giornate FAI, in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. In entrambe le giornate sarà possibile partecipare a visite guidate all’interno dell’ex Cinema Vittoria, dalle 10 alle 18, per scoprire da vicino la storia e gli spazi di uno dei luoghi simbolo della vita culturale varesina.

L’iniziativa rappresenta un nuovo tassello nel percorso con cui l’associazione Lavori in corso sta riportando vita e attività culturali nello storico edificio di via Bagaini, trasformandolo sempre più in uno spazio aperto alla città.