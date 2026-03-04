“Una Donna Sola” di Fo e Rame debutta a Varese: Silvia Priori sul palco del Salone Estense

Varese si prepara ad accogliere una première di rilievo nazionale. Il prossimo 13 marzo alle 21:00, il Salone Estense ospiterà «Una Donna Sola», testo di Dario Fo e Franca Rame che torna alla ribalta: a portarla in scena è Silvia Priori, attrice, regista e direttrice artistica di Teatro Blu, che firma anche la regia e interpreta da sola l’intero spettacolo.

Uno spettacolo che intreccia ironia, poesia e sarcasmo per raccontare, con profondità e leggerezza, il complesso universo femminile. A guidare questo viaggio è Silvia Priori, unica interprete e regista della pièce, che con straordinaria sensibilità dà vita a un personaggio sfaccettato, fragile e potentissimo al tempo stesso. Artista da sempre impegnata nella promozione della parità di genere attraverso il teatro, riesce ogni volta a trasformare il palcoscenico in uno spazio di riflessione, denuncia e bellezza. Al centro della scena c’è Roberta, una donna qualunque e per questo universale: moglie, madre, casalinga, creatura piena di desideri inespressi e sogni che faticano a trovare voce. Silvia Priori la interpreta con una presenza magnetica, capace di attraversare con naturalezza il comico e il drammatico, restituendo ogni sfumatura emotiva del testo di Fo e Rame. La sua regia, essenziale e incisiva, costruisce un ritmo serrato che accompagna lo spettatore in un crescendo di situazioni tragicomiche, paradossali e rivelatrici.

Chi è Silvia Priori

Diplomata nel 1987 presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha lavorato con registi di fama internazionale come Daniele Finzi Pasca, Tadeusz Kantor, Moni Ovadia e César Brie. Nel 1989 ha fondato con Finzi Pasca il Teatro Blu di Varese, di cui è direttrice artistica.

Tra i suoi progetti più celebri, il ciclo Teatro Opera — con Butterfly, Carmen e Traviata — e «Una vita per due mondi», presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto e alla Scala di Milano. I suoi spettacoli sono stati selezionati per NEXT, il progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per le migliori produzioni lombarde, e circolano in Europa, Cina, Belgio e Ungheria. Docente all’Università dell’Insubria per il Settore Teatro del Polo della Creatività.

Biglietti disponibili online – posti limitati

Acquista ora