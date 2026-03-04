Varese
“Una Donna Sola” di Fo e Rame debutta a Varese: Silvia Priori sul palco del Salone Estense
Il 13 marzo al Salone Estense va in scena il monologo tragicomico di Dario Fo e Franca Rame, diretto e interpretato dall’attrice varesina. Un omaggio alla donna e al centenario della nascita di Fo, prodotto da Teatro Blu con il patrocinio della Fondazione Fo Rame
Varese si prepara ad accogliere una première di rilievo nazionale. Il prossimo 13 marzo alle 21:00, il Salone Estense ospiterà «Una Donna Sola», testo di Dario Fo e Franca Rame che torna alla ribalta: a portarla in scena è Silvia Priori, attrice, regista e direttrice artistica di Teatro Blu, che firma anche la regia e interpreta da sola l’intero spettacolo.
Uno spettacolo che intreccia ironia, poesia e sarcasmo per raccontare, con profondità e leggerezza, il complesso universo femminile. A guidare questo viaggio è Silvia Priori, unica interprete e regista della pièce, che con straordinaria sensibilità dà vita a un personaggio sfaccettato, fragile e potentissimo al tempo stesso. Artista da sempre impegnata nella promozione della parità di genere attraverso il teatro, riesce ogni volta a trasformare il palcoscenico in uno spazio di riflessione, denuncia e bellezza. Al centro della scena c’è Roberta, una donna qualunque e per questo universale: moglie, madre, casalinga, creatura piena di desideri inespressi e sogni che faticano a trovare voce. Silvia Priori la interpreta con una presenza magnetica, capace di attraversare con naturalezza il comico e il drammatico, restituendo ogni sfumatura emotiva del testo di Fo e Rame. La sua regia, essenziale e incisiva, costruisce un ritmo serrato che accompagna lo spettatore in un crescendo di situazioni tragicomiche, paradossali e rivelatrici.
Diplomata nel 1987 presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, ha lavorato con registi di fama internazionale come Daniele Finzi Pasca, Tadeusz Kantor, Moni Ovadia e César Brie. Nel 1989 ha fondato con Finzi Pasca il Teatro Blu di Varese, di cui è direttrice artistica.
Tra i suoi progetti più celebri, il ciclo Teatro Opera — con Butterfly, Carmen e Traviata — e «Una vita per due mondi», presentato al Festival dei Due Mondi di Spoleto e alla Scala di Milano. I suoi spettacoli sono stati selezionati per NEXT, il progetto di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per le migliori produzioni lombarde, e circolano in Europa, Cina, Belgio e Ungheria. Docente all’Università dell’Insubria per il Settore Teatro del Polo della Creatività.
Biglietti disponibili online – posti limitati