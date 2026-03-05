Una serata informativa per i rioni di Avigno e Velate su ambiente e decoro urbano a Varese

Il gruppo di Coordinamento del Controllo di Vicinato Avigno-Velate, con la partecipazione dei Consigli di Quartiere 1 e 2, organizza un incontro pubblico aperto a tutti i residenti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo 2026 alle ore 21:00 presso la Sala Oratorio di Avigno, con parcheggio disponibile in Piazzale della Chiesa, lungo Via Stilo e Via Soffi.

La serata vedrà la partecipazione dell’Assessorato alla Tutela Ambientale del Comune di Varese, nella persona dell’assessora Nicoletta San Martino, e dell’impresa Sangalli. L’obiettivo è informare i cittadini sulle attività legate alla tutela ambientale e al decoro urbano, aprire un confronto costruttivo sulla situazione del territorio e individuare insieme possibili aree di miglioramento.