Varese dice addio allo chef Benito Di Ghionno: fondò il ristorante “Il Gestore”

Varese piange Benito Di Ghionno, storico chef e fondatore del ristorante “Il Gestore”. Aveva 85 anni. Abruzzese di nascita e varesino d’adozione, per oltre quarant’anni è stato uno dei protagonisti della ristorazione cittadina.

Di Ghionno aveva aperto il suo ristorante nel 1981 in centro città, trasferendolo poi alla fine degli anni Novanta nella villa di viale Aguggiari, vicino all’Ippodromo. Negli anni, “Il Gestore” è diventato nel tempo uno dei punti di riferimento della buona tavola a Varese.

Di Ghionno era apprezzato per una cucina che univa tradizione e ricerca. In cucina con lui il figlio Gianluca e in sala la moglie Maria Teresa e l’altro figlio Diego.

L’ultimo saluto a Benito Di Ghionno sarà martedì 10 marzo alle 15.30 nella Basilica di San Vittore. La camera ardente sarà allestita domenica e lunedì all’agenzia di Sant’Ambrogio.